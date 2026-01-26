تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

رغم البحث عن مهاجم جديد.. مدرب فنربخشة يؤكد استمرار الاعتماد على النصيري

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:01
A-
A+
رغم البحث عن مهاجم جديد.. مدرب فنربخشة يؤكد استمرار الاعتماد على النصيري
رغم البحث عن مهاجم جديد.. مدرب فنربخشة يؤكد استمرار الاعتماد على النصيري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، دومينيكو تيديسكو، أن المهاجم المغربي يوسف النصيري سيظل ضمن خطته طالما هو لاعب في النادي.

جاء ذلك في تصريحات له لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، بالتزامن مع إعلان النادي التركي عن بحثه عن مهاجم جديد بعد فشل مفاوضات انتقال النصيري إلى يوفنتوس.

وقال تيديسكو: "وضعية النصيري بسيطة للغاية من وجهة نظري. طالما هو لاعب في فنربخشة، فهو أحد لاعبيّ وأحد عناصر فريقنا". وأضاف في الوقت نفسه: "من الحقيقي أيضاً أننا نبحث حالياً عن مهاجم جديد".

يذكر أن النصيري ظلّ على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام جوزتيبي، التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد الماضي.

وكانت مفاوضات انتقال اللاعب إلى يوفنتوس قد تعثّرت بعد اتفاق الناديين على صفقة إعارة مع خيار الشراء، حيث فضّل اللاعب الانتقال بصيغة دائمة، وفقاً لما أكده مدير النادي الإيطالي. (كووورة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عرض سعودي مغري يهدّد استمرار مهاجم برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
استمرار جهود البحث عن عالقين أو ضحايا بعد الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي في المغرب
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: استمرار البحث عن جثث الأسرى رغم الصعوبات يعكس التزامنا الكامل بالاتفاق (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24

النادي الإيطالي

كالتشيو ميركاتو

يوسف النصيري

المدير الفني

الإيطالية

يوم الأحد

الإيطالي

المغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-01-26
Lebanon24
10:04 | 2026-01-26
Lebanon24
08:30 | 2026-01-26
Lebanon24
06:28 | 2026-01-26
Lebanon24
04:36 | 2026-01-26
Lebanon24
03:07 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24