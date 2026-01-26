تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
رغم البحث عن مهاجم جديد.. مدرب فنربخشة يؤكد استمرار الاعتماد على النصيري
Lebanon 24
26-01-2026
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
المدير الفني
لنادي فنربخشة
التركي
، دومينيكو تيديسكو، أن المهاجم
المغربي
يوسف النصيري
سيظل ضمن خطته طالما هو لاعب في النادي.
جاء ذلك في تصريحات له لشبكة "
كالتشيو ميركاتو
"
الإيطالية
، بالتزامن مع إعلان النادي التركي عن بحثه عن مهاجم جديد بعد فشل مفاوضات انتقال النصيري إلى
يوفنتوس
.
وقال تيديسكو: "وضعية النصيري بسيطة للغاية من وجهة نظري. طالما هو لاعب في فنربخشة، فهو أحد لاعبيّ وأحد عناصر فريقنا". وأضاف في الوقت نفسه: "من الحقيقي أيضاً أننا نبحث حالياً عن مهاجم جديد".
يذكر أن النصيري ظلّ على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام جوزتيبي، التي انتهت بالتعادل 1-1
يوم الأحد
الماضي.
وكانت مفاوضات انتقال اللاعب إلى يوفنتوس قد تعثّرت بعد اتفاق الناديين على صفقة إعارة مع خيار الشراء، حيث فضّل اللاعب الانتقال بصيغة دائمة، وفقاً لما أكده مدير
النادي الإيطالي
. (كووورة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
26/01/2026 19:52:05
26/01/2026 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض سعودي مغري يهدّد استمرار مهاجم برشلونة
Lebanon 24
عرض سعودي مغري يهدّد استمرار مهاجم برشلونة
26/01/2026 19:52:05
26/01/2026 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
استمرار جهود البحث عن عالقين أو ضحايا بعد الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي في المغرب
Lebanon 24
استمرار جهود البحث عن عالقين أو ضحايا بعد الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي في المغرب
26/01/2026 19:52:05
26/01/2026 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: استمرار البحث عن جثث الأسرى رغم الصعوبات يعكس التزامنا الكامل بالاتفاق (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: استمرار البحث عن جثث الأسرى رغم الصعوبات يعكس التزامنا الكامل بالاتفاق (الجزيرة)
26/01/2026 19:52:05
26/01/2026 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
النادي الإيطالي
كالتشيو ميركاتو
يوسف النصيري
المدير الفني
الإيطالية
يوم الأحد
الإيطالي
المغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريال مدريد يضع المغربي نائل العيناوي على رادار التعاقدات الصيفية
Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي نائل العيناوي على رادار التعاقدات الصيفية
11:50 | 2026-01-26
26/01/2026 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيلسي يستدعي مدافعه المعار قبل موعد الانتقالات ويُثير غضب دورتموند
Lebanon 24
تشيلسي يستدعي مدافعه المعار قبل موعد الانتقالات ويُثير غضب دورتموند
10:04 | 2026-01-26
26/01/2026 10:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حين يصبح "ChatGPT" المدرّب والمُقرّر.. "فضيحة" تنهي مسيرة مدرّب بفضل الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
حين يصبح "ChatGPT" المدرّب والمُقرّر.. "فضيحة" تنهي مسيرة مدرّب بفضل الذكاء الاصطناعي
08:30 | 2026-01-26
26/01/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات تبعد 5 نجوم عرب عن نهائيات كأس العالم 2026
Lebanon 24
إصابات تبعد 5 نجوم عرب عن نهائيات كأس العالم 2026
06:28 | 2026-01-26
26/01/2026 06:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
Lebanon 24
ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
04:36 | 2026-01-26
26/01/2026 04:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:50 | 2026-01-26
ريال مدريد يضع المغربي نائل العيناوي على رادار التعاقدات الصيفية
10:04 | 2026-01-26
تشيلسي يستدعي مدافعه المعار قبل موعد الانتقالات ويُثير غضب دورتموند
08:30 | 2026-01-26
حين يصبح "ChatGPT" المدرّب والمُقرّر.. "فضيحة" تنهي مسيرة مدرّب بفضل الذكاء الاصطناعي
06:28 | 2026-01-26
إصابات تبعد 5 نجوم عرب عن نهائيات كأس العالم 2026
04:36 | 2026-01-26
ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
03:07 | 2026-01-26
كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 19:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24