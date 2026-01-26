رغم البحث عن مهاجم جديد.. مدرب فنربخشة يؤكد استمرار الاعتماد على النصيري

أكد لنادي فنربخشة ، دومينيكو تيديسكو، أن المهاجم سيظل ضمن خطته طالما هو لاعب في النادي.



جاء ذلك في تصريحات له لشبكة " " ، بالتزامن مع إعلان النادي التركي عن بحثه عن مهاجم جديد بعد فشل مفاوضات انتقال النصيري إلى .



وقال تيديسكو: "وضعية النصيري بسيطة للغاية من وجهة نظري. طالما هو لاعب في فنربخشة، فهو أحد لاعبيّ وأحد عناصر فريقنا". وأضاف في الوقت نفسه: "من الحقيقي أيضاً أننا نبحث حالياً عن مهاجم جديد".



يذكر أن النصيري ظلّ على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام جوزتيبي، التي انتهت بالتعادل 1-1 الماضي.



وكانت مفاوضات انتقال اللاعب إلى يوفنتوس قد تعثّرت بعد اتفاق الناديين على صفقة إعارة مع خيار الشراء، حيث فضّل اللاعب الانتقال بصيغة دائمة، وفقاً لما أكده مدير . (كووورة)



