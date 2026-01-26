تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
تشيلسي يستدعي مدافعه المعار قبل موعد الانتقالات ويُثير غضب دورتموند
Lebanon 24
26-01-2026
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصلت تداعيات قرار
نادي تشيلسي
باستدعاء مدافعه الشاب
آرون
أنسيلمينو من إعارته إلى
بوروسيا دورتموند
الألماني، حيث شوهد اللاعب يبكي أثناء توديع زملائه.
وأثارت الخطوة غضب الإدارة في
النادي الألماني
، خاصة مع اقتراب إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، مما وضع
دورتموند
في موقف صعب.
وكان أنسيلمينو (20 عاماً) قد انضم إلى دورتموند في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد. ونقلت تقارير أن
تشيلسي
فعّل بنداً في العقد لاستعادة المدافع الشهر الحالي.
وأظهر مقطع فيديو نشره دورتموند، اللاعب وهو يودع زملائه والجهاز الفني بحرارة، بعنوان "وداع مؤثر".
من جهتها، أشارت صحيفة "
بيلد
" إلى أن قرار تشيلسي ترك
إدارة دورتموند
"مذهولة" و"غاضبة"، خصوصاً بسبب عدم وجود إشعار مسبق من النادي الإنجليزي، ما لم يمنح الفريق الألماني الوقت الكافي للبحث عن بديل قبل إغلاق النافذة الانتقالية في 2 شباط.
يُذكر أن أنسيلمينو قدّم أداءً لافتاً خلال فترة إعارته، حيث خاض عشر مباريات مع دورتموند، وكان النادي يأمل في التعاقد معه بشكل دائم رغم عدم وجود بند شراء في الاتفاقية الأصلية.
