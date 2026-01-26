تشيلسي يستدعي مدافعه المعار قبل موعد الانتقالات ويُثير غضب دورتموند

تواصلت تداعيات قرار باستدعاء مدافعه الشاب أنسيلمينو من إعارته إلى الألماني، حيث شوهد اللاعب يبكي أثناء توديع زملائه.



وأثارت الخطوة غضب الإدارة في ، خاصة مع اقتراب إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، مما وضع في موقف صعب.



وكان أنسيلمينو (20 عاماً) قد انضم إلى دورتموند في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد. ونقلت تقارير أن فعّل بنداً في العقد لاستعادة المدافع الشهر الحالي.



وأظهر مقطع فيديو نشره دورتموند، اللاعب وهو يودع زملائه والجهاز الفني بحرارة، بعنوان "وداع مؤثر".



من جهتها، أشارت صحيفة " " إلى أن قرار تشيلسي ترك "مذهولة" و"غاضبة"، خصوصاً بسبب عدم وجود إشعار مسبق من النادي الإنجليزي، ما لم يمنح الفريق الألماني الوقت الكافي للبحث عن بديل قبل إغلاق النافذة الانتقالية في 2 شباط.



يُذكر أن أنسيلمينو قدّم أداءً لافتاً خلال فترة إعارته، حيث خاض عشر مباريات مع دورتموند، وكان النادي يأمل في التعاقد معه بشكل دائم رغم عدم وجود بند شراء في الاتفاقية الأصلية.



Advertisement