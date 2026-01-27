تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
رياضة
رسمياً.. الهلال يُعلن رحيل كايو سيزار إلى كورينثيانز
Lebanon 24
27-01-2026
|
09:31
أعلن
نادي الهلال السعودي
رسميا رحيل كايو سيزار معارا إلى كورينثيانز البرازيلي في الميركاتو الشتوي الحالي.
وقال
نادي الهلال
عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سيزار سينضم لصفوف كورينثيانز حتى نهاية 2026.
وجاء رحيل اللاعب عن "الزعيم" بعد خروجه تماماً من حسابات المدرب
الإيطالي
سيموني إنزاغي،
المدير الفني
لنادي
الهلال
، الذي فضل الاعتماد على خيارات أخرى في القائمة، مما دفع اللاعب للبحث عن فرصة جديدة للمشاركة بانتظام والعودة إلى الأضواء عبر بوابة الدوري البرازيلي. (إرم نيوز)
