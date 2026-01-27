رسمياً.. الهلال يُعلن رحيل كايو سيزار إلى كورينثيانز

أعلن رسميا رحيل كايو سيزار معارا إلى كورينثيانز البرازيلي في الميركاتو الشتوي الحالي.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سيزار سينضم لصفوف كورينثيانز حتى نهاية 2026.

وجاء رحيل اللاعب عن "الزعيم" بعد خروجه تماماً من حسابات المدرب سيموني إنزاغي، لنادي ، الذي فضل الاعتماد على خيارات أخرى في القائمة، مما دفع اللاعب للبحث عن فرصة جديدة للمشاركة بانتظام والعودة إلى الأضواء عبر بوابة الدوري البرازيلي. (إرم نيوز)