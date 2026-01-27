تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

برشلونة يطرق أبواب "الأهلي".. 4 مواهب من مصر

Lebanon 24
27-01-2026 | 23:00
برشلونة يطرق أبواب الأهلي.. 4 مواهب من مصر
برشلونة يطرق أبواب الأهلي.. 4 مواهب من مصر photos 0
يضع نادي برشلونة اللمسات الأخيرة للتعاقد مع 4 مواهب عالمية شابة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لتدعيم فريق الرديف (برشلونة أتلتيك) تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي، تمهيداً لتصعيدهم للفريق الأول مستقبلاً.


يتصدر القائمة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، الذي خطف الأنظار في مونديال الناشئين بقطر. ويخطط النادي الكتالوني لضم لاعب الأهلي على سبيل الإعارة، مع خيار شراء نهائي في حزيران 2026 بقيمة قد تصل إلى 5 ملايين يورو شاملة الحوافز والمتغيرات.

ثلاثي واعد لتعزيز الدفاع والهجوم

إلى جانب عبد الكريم، تقترب الإدارة الكتالونية من حسم الصفقات التالية:

-أغاي تافاريس (16 عاماً): جناح إنجلترا ونورويتش الواعد، الذي فضل مشروع برشلونة على عروض أوروبية أخرى.
-جوينسلي أونشتاين (18 عاماً): مدافع "غينك" البلجيكي ومنتخب هولندا للناشئين، الذي تفوق برشلونة في سباق ضمه على نادي ميلان الإيطالي.
-باتريسيو باسيفيكو (19 عاماً): مدافع "ديفنسور سبورتينغ" ومنتخب أوروغواي للشباب، الذي يمتاز بقدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.



تأتي هذه التحركات وفق استراتيجية النادي في التنقيب عن المواهب الصاعدة بتكلفة منخفضة قبل انفجار قيمتها السوقية، وهو نهج يعتمده برشلونة بالتوازي مع الاعتماد على خريجي أكاديمية "لا ماسيا" لضمان استمرارية ضخ الدماء الشابة في صفوف "البلوغرانا".

(الصحافة الأسبانية)
