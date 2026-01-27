برشلونة يطرق أبواب "الأهلي".. 4 مواهب من مصر

يضع نادي اللمسات الأخيرة للتعاقد مع 4 مواهب عالمية شابة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لتدعيم فريق الرديف (برشلونة أتلتيك) تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي، تمهيداً لتصعيدهم للفريق الأول مستقبلاً.





يتصدر القائمة المهاجم المصري حمزة عبد (18 عاماً)، الذي خطف الأنظار في مونديال الناشئين بقطر. ويخطط النادي الكتالوني لضم لاعب الأهلي على سبيل الإعارة، مع خيار شراء نهائي في حزيران 2026 بقيمة قد تصل إلى 5 ملايين شاملة الحوافز والمتغيرات.



ثلاثي واعد لتعزيز الدفاع والهجوم



إلى جانب عبد الكريم، تقترب الإدارة الكتالونية من حسم الصفقات التالية:



-أغاي تافاريس (16 عاماً): جناح إنجلترا ونورويتش الواعد، الذي فضل مشروع برشلونة على عروض أوروبية أخرى.

-جوينسلي أونشتاين (18 عاماً): مدافع "غينك" البلجيكي ومنتخب هولندا للناشئين، الذي تفوق برشلونة في سباق ضمه على نادي .

-باتريسيو باسيفيكو (19 عاماً): مدافع "ديفنسور سبورتينغ" ومنتخب أوروغواي للشباب، الذي يمتاز بقدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.







تأتي هذه التحركات وفق استراتيجية النادي في التنقيب عن المواهب الصاعدة بتكلفة منخفضة قبل انفجار قيمتها السوقية، وهو نهج يعتمده برشلونة بالتوازي مع الاعتماد على خريجي "لا ماسيا" لضمان استمرارية ضخ الدماء الشابة في صفوف "البلوغرانا".



(الصحافة الأسبانية)

