رياضة

غوارديولا يشكر مورينيو.. اليكم السبب

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:49
غوارديولا يشكر مورينيو.. اليكم السبب
تقدم المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، بالشكر إلى منافسه القديم، البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، بعد أن لعب دورا في تأهل فريقه إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وفاز مانشستر سيتي على غلطة سراي بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري مساء الأربعاء، لكنه كان في حاجة إلى أن تصب بعد النتائج الأخرى في صالحه لضمان إنهاء مشواره ضمن الفرق الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة الدوري.
وبدا في مرحلة ما أن فوز سيتي على غلطة سراي كافيا لتأهله المباشر لدور الـ16 ، لكن الأهداف المتأخرة التي سجلها سبورتينغ لشبونة البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي جعلت الفريق يعاني في المركز الثامن، وبعد انطلاق صافرة النهاية في ملعب الاتحاد، كان ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي مازال بإمكانه تجاوز مانشستر سيتي، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 2 /4 على يد مدربه السابق مورينيو، المدير الفني لبنفيكا.
 
ولدى سؤال غوارديولا عما إذا كان يود أن يبعث برسالة امتنان إلى مورينيو، قال "بالطبع".

في الواقع، كان بنفيكا في طريقه للخروج من المسابقة تماما حتى سجل حارس مرمى الفريق أناتولي تروبين هدفهم الرابع في الوقت بدل الضائع.

وقد شاهد غوارديولا ولاعبوه تلك اللحظات الأخيرة بتوتر في غرفة خلع الملابس.

وأوضح غوارديولا: "كنا جميعا هناك، لم نكن نعرف أن بنفيكا بحاجة إلى هدف للتأهل. ومع تقدم الحارس قلنا، لماذا تذهب؟ ابق في المرمى لأن الريال بإمكانه أن يتعادل، بعد ذلك، سنكون خارج البطولة. لكنها كانت استراتيجية جيدة من جوزيه، أليس كذلك؟ لتسجيل الهدف الرابع".

ويعني هذا الهدف تجنب مانشستر سيتي لجولة الملحق المكونة من مباراتين في فبراير، والتي تسببت في خروجهم الموسم الماضي.
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

مانشستر

إنكليزي

أوروبا

الريال

