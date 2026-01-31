من الرياض.. "رويال رامبل 2026" الليلة لأول مرة خارج أميركا الشمالية

يترقّب عشاق المصارعة الحرة في انطلاق عرض رويال رامبل 2026، الذي تستضيفه اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026، ضمن موسم الرياض، في حدث يُقام للمرة الأولى بصيغته التقليدية خارج وأميركا الشمالية، بمشاركة 30 مصارعًا ومصارعة، وعلى أرض حلبة الملك عبد الله المالي.



وأعلن موسم الرياض عبر منصة إكس أن يبدأ عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت وقطر والكويت والعراق والأردن وسوريا، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت وسلطنة عُمان.



وسيُعرض الحدث حصريًا عبر نتفليكس، دون نقل تلفزيوني، مع تأكيد أن البث سيكون رقميًا فقط، فيما تبرز أهمية النسخة المقامة في السعودية باعتبارها أول عرض من فئة "الخمسة الكبار" يُنظم على أراضيها.

