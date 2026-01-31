تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

من الرياض.. "رويال رامبل 2026" الليلة لأول مرة خارج أميركا الشمالية

Lebanon 24
31-01-2026 | 15:54
A-
A+
من الرياض.. رويال رامبل 2026 الليلة لأول مرة خارج أميركا الشمالية
من الرياض.. رويال رامبل 2026 الليلة لأول مرة خارج أميركا الشمالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يترقّب عشاق المصارعة الحرة في الشرق الأوسط انطلاق عرض رويال رامبل 2026، الذي تستضيفه الرياض اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026، ضمن موسم الرياض، في حدث يُقام للمرة الأولى بصيغته التقليدية خارج الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، بمشاركة 30 مصارعًا ومصارعة، وعلى أرض حلبة الملك عبد الله المالي.

وأعلن موسم الرياض عبر منصة إكس أن العرض يبدأ عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والعراق والأردن وسوريا، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

وسيُعرض الحدث حصريًا عبر نتفليكس، دون نقل تلفزيوني، مع تأكيد أن البث سيكون رقميًا فقط، فيما تبرز أهمية النسخة المقامة في السعودية باعتبارها أول عرض من فئة "الخمسة الكبار" يُنظم على أراضيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اتخذت قراراً سيئاً تلك الليلة".. السيدة "الخائنة" تخرج عن صمتها لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير أوروبية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ولأول مرة يصفون الولايات المتحدة بأنها "تهديد لأوروبا"
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلي بالك من نفسك" يجمع ياسمين عبد العزيز والسقا لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
8 دول أعضاء في "أوبك+" يؤكدون تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإمارات

السعودية

الشمالي

العراق

الأردن

السعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-31
Lebanon24
16:31 | 2026-01-31
Lebanon24
16:08 | 2026-01-31
Lebanon24
15:49 | 2026-01-31
Lebanon24
15:44 | 2026-01-31
Lebanon24
15:40 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24