رياضة
من الرياض.. "رويال رامبل 2026" الليلة لأول مرة خارج أميركا الشمالية
Lebanon 24
31-01-2026
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترقّب عشاق المصارعة الحرة في
الشرق الأوسط
انطلاق عرض رويال رامبل 2026، الذي تستضيفه
الرياض
اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026، ضمن موسم الرياض، في حدث يُقام للمرة الأولى بصيغته التقليدية خارج
الولايات المتحدة
وأميركا الشمالية، بمشاركة 30 مصارعًا ومصارعة، وعلى أرض حلبة الملك عبد الله المالي.
وأعلن موسم الرياض عبر منصة إكس أن
العرض
يبدأ عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت
السعودية
وقطر والكويت والعراق والأردن وسوريا، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت
الإمارات
وسلطنة عُمان.
وسيُعرض الحدث حصريًا عبر نتفليكس، دون نقل تلفزيوني، مع تأكيد أن البث سيكون رقميًا فقط، فيما تبرز أهمية النسخة المقامة في السعودية باعتبارها أول عرض من فئة "الخمسة الكبار" يُنظم على أراضيها.
