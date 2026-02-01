تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بقيادة يامال.. برشلونة يحصن صدارته لليغا ويقترب من اللقب

Lebanon 24
01-02-2026 | 00:20
بقيادة يامال.. برشلونة يحصن صدارته لليغا ويقترب من اللقب
قاد النجم الشاب لامين يامال فريقه برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني، بعد تألقه اللافت في مباراة شهدت فاعلية هجومية كبيرة وضياع العديد من الفرص المحققة.

نجح يامال في تسجيل هدفه الثالث عشر هذا الموسم في مختلف المسابقات، بعدما استغل تمريرة متقنة من داني أولمو ليراوغ الحارس إيناكي بينا ويضع الكرة في الشباك. ولم يكتفِ يامال بالتسجيل، بل لعب دوراً حاسماً بصناعة الهدف الثاني لفريقه، مؤكداً تأثيره المباشر في حسم اللقاء.

اتسمت المباراة بإثارة كبيرة وفرص مهدرة؛ حيث حرمت العارضة داني أولمو من هدف محقق، فيما أضاع الثنائي فيران توريس وماركوس راشفورد فرصاً سهلة أمام المرمى، قبل أن يتمكنا لاحقاً من التسجيل وتصحيح المسار.

بهذه النتيجة، يواصل برشلونة الحفاظ على سجله القوي في الليغا، مدعماً آماله في التربع على القمة والمضي قدماً نحو تحقيق اللقب.

رياضة

متفرقات

ماركوس راشفورد

لامين يامال

فيران توريس

داني أولمو

الثنائي

أولمو

الكرة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24