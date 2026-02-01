بقيادة يامال.. برشلونة يحصن صدارته لليغا ويقترب من اللقب

قاد النجم الشاب فريقه لتعزيز صدارته للدوري الإسباني، بعد تألقه اللافت في مباراة شهدت فاعلية هجومية كبيرة وضياع العديد من الفرص المحققة.



نجح يامال في تسجيل هدفه الثالث عشر هذا الموسم في مختلف المسابقات، بعدما استغل تمريرة متقنة من ليراوغ الحارس إيناكي بينا ويضع في الشباك. ولم يكتفِ يامال بالتسجيل، بل لعب دوراً حاسماً بصناعة الهدف الثاني لفريقه، مؤكداً تأثيره المباشر في حسم اللقاء.



اتسمت المباراة بإثارة كبيرة وفرص مهدرة؛ حيث حرمت العارضة داني من هدف محقق، فيما أضاع وماركوس راشفورد فرصاً سهلة أمام المرمى، قبل أن يتمكنا لاحقاً من التسجيل وتصحيح المسار.



بهذه النتيجة، يواصل برشلونة الحفاظ على سجله القوي في الليغا، مدعماً آماله في التربع على القمة والمضي قدماً نحو تحقيق اللقب.





