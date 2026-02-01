تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى

Lebanon 24
01-02-2026 | 13:27
A-
A+
لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى
لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توج النجم الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى التي تقام على ملاعب ملبورن الصلبة ومجموع جوائزها أكثر من 75 مليون دولار.
وجاء تتويج كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا، على حساب العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الرابع في البطولة، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-2) و(6-3) و(7-5) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ثلاث ساعات ودقيقتين.
ورفع كارلوس ألكاراز (22 عاما) لأول مرة كأس بطولة أستراليا المفتوحة "Australian Open"، ليرفع رصيده إلى 7 ألقاب ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة ترفع أسعار الاقلام لأول مرة خلال 40 عاما
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نيكس يحسم نهائي كأس الـNBA لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025.. بطولة جماهيرية تواجه الانتقادات
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

بطولة أستراليا المفتوحة

نوفاك دجوكوفيتش

البطولات الأربع

بطولة أستراليا

كارلوس ألكاراز

يوم الأحد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-02-01
Lebanon24
16:00 | 2026-02-01
Lebanon24
15:21 | 2026-02-01
Lebanon24
10:27 | 2026-02-01
Lebanon24
10:10 | 2026-02-01
Lebanon24
06:19 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24