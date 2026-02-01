لأول مرة.. النجم ألكاراز يرفع كأس بطولة أستراليا الكبرى

توج النجم الإسباني بلقب أولى الكبرى التي تقام على ملاعب الصلبة ومجموع جوائزها أكثر من 75 مليون دولار.

وجاء تتويج كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا، على حساب العملاق الصربي المصنف الرابع في البطولة، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-2) و(6-3) و(7-5) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ثلاث ساعات ودقيقتين.

ورفع كارلوس ألكاراز (22 عاما) لأول مرة كأس "Australian Open"، ليرفع رصيده إلى 7 ألقاب ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".