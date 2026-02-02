تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أصيب على أرض الملعب.. ريال مدريد يكشف طبيعة ما حصل مع بلينغهام ومدة غيابه

Lebanon 24
02-02-2026 | 01:00
أصيب على أرض الملعب.. ريال مدريد يكشف طبيعة ما حصل مع بلينغهام ومدة غيابه
أصيب على أرض الملعب.. ريال مدريد يكشف طبيعة ما حصل مع بلينغهام ومدة غيابه photos 0
لفت فريق ريالمدريد إلى غياب جود بلينغهام عن الملاعب لمدة شهر واحد تقريبا وذلك بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الفوز 2-‌1 على رايو فايكانو بدوري الدرجة الأولى الإسباني ⁠لكرة القدم أمس الأحد.

وخرج لاعب خط الوسط الإنكليزي البالغ عمره 22 ‌عاما بعد 9 دقائق من المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو.

وتوقف بلينغهام فجأة أثناء مطاردة تمريرة طويلة، وأمسك على الفور بالعضلات الخلفية لفخذه اليسرى، وغادر الملعب على قدميه باكيا.

وتأتي الإصابة في وقت حرج من الموسم بالنسبة لريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يتأخر ⁠بفارق نقطة واحدة عن برشلونة متصدر الدوري. ‍

ويخوض ريال مدريد مباريات صعبة في غياب بلينغهام، بدءا بمواجهة مضيفه بلنسية يوم الأحد ‌المقبل.

ومن المتوقع أن ‍يغيب بلينغهام عن مواجهتي بنفيكا البرتغالي في الدور الفاصل بدوري أبطال أوروبا هذا الشهر.
 
