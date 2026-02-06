خبر حزين.. وفاة نجم منتخب تونس السابق ووالد قائد الترجي يوسف المساكني

توفي اليوم الجمعة 6 شباط 2026 اللاعب السابق للترجي والملعب ومنتخب ، المنذر المساكني، عن عمر يناهز الخامسة والستين، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها أمس الخميس استدعت إدخاله غرفة العناية المركزة بمصحة في العاصمة تونس.الأزمة الطارئة نقلت المساكني، الأب لثلاثة أبناء جميعهم لاعبو كرة قدم يوسف، وعزيز المساكني، إلى المصحة قبل إعلان وفاته مساء اليوم الجمعة.ويُعتبر المنذر المساكني، والد نجم الترجي وقائده يوسف المساكني، من أبرز مهاجمي الثمانينات وبداية التسعينيات، حيث بدأ مسيرته مع نادي الأولمبي للنقل قبل أن ينتقل إلى الترجي عام 1992.المساكني، المولود في العاصمة تونس في أيلول 1960، مثّل المنتخب التونسي في أكثر من 30 مباراة دولية، وشارك في صفوف أبرز أندية الدوري التونسي الممتاز، بما فيها الأولمبي للنقل، الملعب التونسي، الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي.ويُذكر أن يوسف المساكني، قائد الترجي، تخلف اليوم الجمعة عن رحلة فريقه إلى مالي لمواجهة الملعب المالي المقبل بسبب الأزمة الطارئة التي ألمّت بوالده قبل وفاته مساء اليوم. (آرم نيوز)