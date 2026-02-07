"كأس ديفيس": تايوان ولبنان تعادلا 1-1 في اليوم الأول

فرض التعادل نفسه في اليوم الأول 1-1 من "المواجهة" بين تايوان ولبنان في اطار اللقاء الحاسم ضمن مسابقة كأس في "قاعة تايبه تنس سنتر" بتايوان على أرض صلبة. فالفائز في المواجهة يتأهل الى مصاف المجموعة العالمية الأولى.







وجرت السبت مباراتان.ففي المباراة الأولى، فاز لين وو(المصنف 362 عالمياً) على اللبناني هادي حبيب(المصنف 249عالمياً ) بمجموعتين لصفر(6-3)(6-2) لتتقدّم تايوان(1-0).وفي المباراة الثانية، فاز اللبناني بنجامن حسن(المصنف 259 عالمياً) على التايواني تسونغ هاو هوانغ(المصنف 500 عالمياً) بمجموعتين لصفر(6-4)(6-4) ليتعادل مع تايوان(1-1) مع انتهاء مباراتي اليوم الأول.







برنامج الأحد







وفي ما يلي برنامج مباريات الأحد علماً ان الفائز في ثلاث مباريات من خمس ممكنة يفوز باللقاء ويتأهل الى المجموعة العالمية الأولى:















-الساعة 5 فجراً بتوقيت :زوجي الرجال:بنجامن حسن وحسن ابراهيم(لبنان)- تسونغ هاو وشينغ بنغ هسي(تايوان)















-الساعة 7 صباحاً --تونغ لي وو(تايوان)-بنجامن حسن(لبنان)(فردي الرجال)















الساعة 9 صباحاً - تسونغ هاو هوانغ(تايوان)-هادي حبيب(لبنان )(فردي الرجال)







يشار الى أن تايوان مصنفة 28 على لائحة مع مجموع نقاط يبلغ 313.75 نقطة بينما يحتل لبنان المركز 51 و"في جعبته" 262.25 نقطة.وعلى الصعيد التاريخي،بدأ لبنان مشواره في كأس ديفيس عام 1957 وخاض 115 لقاء فاز في 63 وخسر 52.ولقد نجح في مواجهته الأخيرة في الفوز على بربادوس(4-0) على الأراضي في ايلول الفائت.















اما تايوان، فبدأت مسيرتها في كأس ديفيس عام 1972 وخاضت 99 لقاء(فازت في 47 وخسرت 52) وتلقّت خسارة في لقائها الأخير امام النروج(2-3) في ايلول الفائت.





