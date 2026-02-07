تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
إيكيتيكي: اختيار ليفربول على حساب نيوكاسل "كان سهلا"
Lebanon 24
07-02-2026
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب
ليفربول
، أن قراره بالانضمام إلى "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على حساب نيوكاسل
يونايتد
كان سهلا، مشيرا إلى صعوبة رفض عرض من بطل
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
وذكرت
وكالة الأنباء
البريطانية
"بي إيه ميديا" أن نيوكاسل كان قد تحرك للتعاقد مع إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت، في إطار بحثه عن بديل محتمل للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، قبل أن يوافق في نهاية المطاف على بيع الأخير إلى ليفربول، لتتجه صفقة إيكيتيكي أيضا إلى ملعب أنفيلد.
ورغم التساؤلات التي أثيرت حول حجم الدقائق التي قد يحصل عليها اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، في ظل إعادة بناء خط هجوم ليفربول، نجح إيكيتيكي سريعا في فرض نفسه، حيث رفع رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية في الفوز الكبير على نيوكاسل بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي.
وقال إيكيتيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إن قرار اختيار ليفربول لم يكن معقدا، موضحا: "ليفربول هو بطل الدوري في الموسم الماضي. عندما تتلقى عرضا من أفضل فريق في إنكلترا، كيف يمكنك رفض ذلك؟".
وأضاف: "أسلوب اللعب وجودة اللاعبين أيضا كان لهما دور كبير. رأيت نفسي ألعب في هذا الفريق، وكنت مقتنعا بأن الأمر سيكون رائعا. بالنسبة لي، كان الخيار الأفضل، وكان قرارا سهلا للغاية". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يحيى: وجود موازنة من دون قطع حساب يمثل "مخالفة كبيرة"
Lebanon 24
يحيى: وجود موازنة من دون قطع حساب يمثل "مخالفة كبيرة"
07/02/2026 23:35:34
07/02/2026 23:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات جنائية بحق رياض سلامة وموظفين في مصرف لبنان في ملف "حساب الاستشارات"
Lebanon 24
اتهامات جنائية بحق رياض سلامة وموظفين في مصرف لبنان في ملف "حساب الاستشارات"
07/02/2026 23:35:34
07/02/2026 23:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ترميم" الفجوة المالية على حساب الودائع
Lebanon 24
"ترميم" الفجوة المالية على حساب الودائع
07/02/2026 23:35:34
07/02/2026 23:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية ويستعيد ذاكرة الانتصارات
Lebanon 24
ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية ويستعيد ذاكرة الانتصارات
07/02/2026 23:35:34
07/02/2026 23:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
وكالة الأنباء
البريطانية
سكاي نيوز
البريطاني
إنكليزي
يونايتد
تابع
قد يعجبك أيضاً
نهاية "المنفى الرياضي".. هل تعود روسيا للملاعب العالمية؟
Lebanon 24
نهاية "المنفى الرياضي".. هل تعود روسيا للملاعب العالمية؟
16:12 | 2026-02-07
07/02/2026 04:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله
Lebanon 24
"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله
15:24 | 2026-02-07
07/02/2026 03:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
Lebanon 24
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
13:10 | 2026-02-07
07/02/2026 01:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
Lebanon 24
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
11:50 | 2026-02-07
07/02/2026 11:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
10:45 | 2026-02-07
07/02/2026 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:12 | 2026-02-07
نهاية "المنفى الرياضي".. هل تعود روسيا للملاعب العالمية؟
15:24 | 2026-02-07
"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله
13:10 | 2026-02-07
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
11:50 | 2026-02-07
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
10:45 | 2026-02-07
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
09:50 | 2026-02-07
مانشستر يونايتد يهزم توتنهام.. ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24