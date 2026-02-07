تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

إيكيتيكي: اختيار ليفربول على حساب نيوكاسل "كان سهلا"

Lebanon 24
07-02-2026 | 09:00
إيكيتيكي: اختيار ليفربول على حساب نيوكاسل كان سهلا
إيكيتيكي: اختيار ليفربول على حساب نيوكاسل كان سهلا photos 0
أكد المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، أن قراره بالانضمام إلى "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على حساب نيوكاسل يونايتد كان سهلا، مشيرا إلى صعوبة رفض عرض من بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن نيوكاسل كان قد تحرك للتعاقد مع إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت، في إطار بحثه عن بديل محتمل للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، قبل أن يوافق في نهاية المطاف على بيع الأخير إلى ليفربول، لتتجه صفقة إيكيتيكي أيضا إلى ملعب أنفيلد.

ورغم التساؤلات التي أثيرت حول حجم الدقائق التي قد يحصل عليها اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، في ظل إعادة بناء خط هجوم ليفربول، نجح إيكيتيكي سريعا في فرض نفسه، حيث رفع رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية في الفوز الكبير على نيوكاسل بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي.

وقال إيكيتيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إن قرار اختيار ليفربول لم يكن معقدا، موضحا: "ليفربول هو بطل الدوري في الموسم الماضي. عندما تتلقى عرضا من أفضل فريق في إنكلترا، كيف يمكنك رفض ذلك؟".

وأضاف: "أسلوب اللعب وجودة اللاعبين أيضا كان لهما دور كبير. رأيت نفسي ألعب في هذا الفريق، وكنت مقتنعا بأن الأمر سيكون رائعا. بالنسبة لي، كان الخيار الأفضل، وكان قرارا سهلا للغاية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
