تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مانشستر يونايتد يهزم توتنهام.. ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
07-02-2026
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل فريق
مانشستر يونايتد
سلسلة انتصاراته في
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
، وتغلب على ضيفه توتنهام بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.
وتلقى توتنهام ضربة موجعة في الشوط الأول بعدما حصل مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو على بطاقة حمراء لتدخله العنيف على كاسيميرو، لاعب
مانشستر
يونايتد.
واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه وسجل هدف التقدم عن طريق
بريان
مبيومو في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني، أضاف مان يونايتد الهدف الثاني عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 81.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الـ14. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
07/02/2026 23:35:41
07/02/2026 23:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
07/02/2026 23:35:41
07/02/2026 23:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بهدف دورغو
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بهدف دورغو
07/02/2026 23:35:41
07/02/2026 23:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
07/02/2026 23:35:41
07/02/2026 23:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
روسيا اليوم
لكرة القدم
كرة القدم
أرجنتيني
مانشستر
إنكليزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نهاية "المنفى الرياضي".. هل تعود روسيا للملاعب العالمية؟
Lebanon 24
نهاية "المنفى الرياضي".. هل تعود روسيا للملاعب العالمية؟
16:12 | 2026-02-07
07/02/2026 04:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله
Lebanon 24
"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله
15:24 | 2026-02-07
07/02/2026 03:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
Lebanon 24
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
13:10 | 2026-02-07
07/02/2026 01:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
Lebanon 24
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
11:50 | 2026-02-07
07/02/2026 11:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
10:45 | 2026-02-07
07/02/2026 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:12 | 2026-02-07
نهاية "المنفى الرياضي".. هل تعود روسيا للملاعب العالمية؟
15:24 | 2026-02-07
"اسألوهم هم".. ردٌّ من كريم بنزيما يثير الجدل حول كواليس رحيله
13:10 | 2026-02-07
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة.. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
11:50 | 2026-02-07
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
10:45 | 2026-02-07
بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام.. إليكم ترتيب الدوري الإنكليزي
09:00 | 2026-02-07
إيكيتيكي: اختيار ليفربول على حساب نيوكاسل "كان سهلا"
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24