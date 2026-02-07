تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مانشستر يونايتد يهزم توتنهام.. ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
07-02-2026 | 09:50
واصل فريق مانشستر يونايتد سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ضيفه توتنهام بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.
 
وتلقى توتنهام ضربة موجعة في الشوط الأول بعدما حصل مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو على بطاقة حمراء لتدخله العنيف على كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد.

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه وسجل هدف التقدم عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أضاف مان يونايتد الهدف الثاني عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 81. 
 
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الـ14. (روسيا اليوم) 

