مانشستر يونايتد يهزم توتنهام.. ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي

واصل فريق سلسلة انتصاراته في الممتاز ، وتغلب على ضيفه توتنهام بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.

وتلقى توتنهام ضربة موجعة في الشوط الأول بعدما حصل مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو على بطاقة حمراء لتدخله العنيف على كاسيميرو، لاعب يونايتد.



واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه وسجل هدف التقدم عن طريق مبيومو في الدقيقة 38.



وفي الشوط الثاني، أضاف مان يونايتد الهدف الثاني عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الـ14. (روسيا اليوم)