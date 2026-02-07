بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة

خيّم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على المباراة التي جمعت فريقي شباب الساحل والنجمة، بعد ظهر اليوم السبت، على أرضية مجمع الرياضي في ، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ14 (الثالثة إياباً) من الدوري الـ66 .



افتتح شباب الساحل التسجيل عبر اللاعب محمد المرقباوي في الدقيقة 55، بينما أدرك التعادل للنجمة في الدقيقة 80. وبهذه النتيجة، أخفق نادي النجمة في تحقيق الفوز خلال مرحلة الإياب، حيث جمع نقطتين فقط من تعادلين في مبارياته الثلاث الأخيرة.



وفي لقاء آخر جرى على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، انتهت مواجهة الرياضي العباسية والمبرة بالتعادل السلبي (0-0).





Advertisement