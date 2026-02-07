تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة

Lebanon 24
07-02-2026 | 11:50
A-
A+
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خيّم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على المباراة التي جمعت فريقي شباب الساحل والنجمة، بعد ظهر اليوم السبت، على أرضية مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ14 (الثالثة إياباً) من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

افتتح شباب الساحل التسجيل عبر اللاعب محمد المرقباوي في الدقيقة 55، بينما أدرك علي الفضل التعادل للنجمة في الدقيقة 80. وبهذه النتيجة، أخفق نادي النجمة في تحقيق الفوز خلال مرحلة الإياب، حيث جمع نقطتين فقط من تعادلين في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وفي لقاء آخر جرى على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، انتهت مواجهة الرياضي العباسية والمبرة بالتعادل السلبي (0-0).

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما ستسفر عنه جهود لبنان لنزع سلاحه
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رصد ومتابعة.. "عملية نوعية" للأمن السوري وهذا ما أسفرت عنه
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025.. بطولة جماهيرية تواجه الانتقادات
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

العام اللبناني

لكرة القدم

علي الفضل

كرة القدم

الرياض

لبنان

رياضي

جونية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:48 | 2026-02-08
Lebanon24
04:10 | 2026-02-08
Lebanon24
03:07 | 2026-02-08
Lebanon24
01:01 | 2026-02-08
Lebanon24
00:46 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24