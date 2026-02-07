تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بطولة لبنان.. إليكم ما أسفرت عنه مواجهة الساحل والنجمة
Lebanon 24
07-02-2026
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
خيّم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على المباراة التي جمعت فريقي شباب الساحل والنجمة، بعد ظهر اليوم السبت، على أرضية مجمع
فؤاد
شهاب
الرياضي في
جونية
، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ14 (الثالثة إياباً) من الدوري
العام اللبناني
الـ66
لكرة القدم
.
افتتح شباب الساحل التسجيل عبر اللاعب محمد المرقباوي في الدقيقة 55، بينما أدرك
علي الفضل
التعادل للنجمة في الدقيقة 80. وبهذه النتيجة، أخفق نادي النجمة في تحقيق الفوز خلال مرحلة الإياب، حيث جمع نقطتين فقط من تعادلين في مبارياته الثلاث الأخيرة.
وفي لقاء آخر جرى على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، انتهت مواجهة الرياضي العباسية والمبرة بالتعادل السلبي (0-0).
