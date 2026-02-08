تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بشرط واحد.. مرموش قادر على لعب دور مؤثر أمام ليفربول اليوم
Lebanon 24
08-02-2026
|
00:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترى شبكة إنكليزية متخصصة بأخبار
مانشستر سيتي
أن النجم المصري عمر مرموش قادر على لعب دور مؤثر في مواجهة اليوم أمام
ليفربول
، لكن بشرط واحد هو أن يبدأ المباراة أساسيا.
وبحسب شبكة "esteemedkompany"، يخوض
مانشستر
سيتي مباراة وصفتها بالحاسمة، معتبرة أن فريق
بيب غوارديولا
لا يحتمل فقدان نقاط إضافية. وأشارت إلى أن دفاع ليفربول يمكن أن يشكل نقطة يمكن للسيتي استغلالها، ما يفتح الباب أمام دور لمرموش على ملعب
أنفيلد
إذا شارك منذ البداية.
وأضافت الشبكة أن تحركات مرموش وتفاهمه مع زملائه قد يربكان دفاع ليفربول، خصوصا إذا وجد سيتي مساحات في الثلث الهجومي الأخير. واعتبرت أن اللاعب يدخل اللقاء بثقة مرتفعة بعد تسجيله هدفين في مرمى
نيوكاسل
، ما يجعله مرشحا ليكون ورقة حاسمة في حال لعب أساسيا.
ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من
الدوري الإنكليزي
الممتاز. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
Lebanon 24
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
08/02/2026 12:33:32
08/02/2026 12:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة
Lebanon 24
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة
08/02/2026 12:33:32
08/02/2026 12:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الولايات المتحدة وحدها قادرة على إقناع روسيا بإنهاء الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: الولايات المتحدة وحدها قادرة على إقناع روسيا بإنهاء الحرب
08/02/2026 12:33:32
08/02/2026 12:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
08/02/2026 12:33:32
08/02/2026 12:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
روسيا اليوم
غوارديولا
نيوكاسل
مانشستر
تابع
قد يعجبك أيضاً
"السوبر ليغ" يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير
Lebanon 24
"السوبر ليغ" يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير
05:30 | 2026-02-08
08/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا
Lebanon 24
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا
04:48 | 2026-02-08
08/02/2026 04:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
Lebanon 24
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
04:10 | 2026-02-08
08/02/2026 04:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شوبير ينقذ الأهلي
Lebanon 24
شوبير ينقذ الأهلي
03:07 | 2026-02-08
08/02/2026 03:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. سنجاب يوقف المباراة
Lebanon 24
بالفيديو.. سنجاب يوقف المباراة
01:01 | 2026-02-08
08/02/2026 01:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:30 | 2026-02-08
"السوبر ليغ" يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير
04:48 | 2026-02-08
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا
04:10 | 2026-02-08
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
03:07 | 2026-02-08
شوبير ينقذ الأهلي
01:01 | 2026-02-08
بالفيديو.. سنجاب يوقف المباراة
23:00 | 2026-02-07
برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24