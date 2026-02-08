تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بشرط واحد.. مرموش قادر على لعب دور مؤثر أمام ليفربول اليوم

Lebanon 24
08-02-2026 | 00:46
بشرط واحد.. مرموش قادر على لعب دور مؤثر أمام ليفربول اليوم
ترى شبكة إنكليزية متخصصة بأخبار مانشستر سيتي أن النجم المصري عمر مرموش قادر على لعب دور مؤثر في مواجهة اليوم أمام ليفربول، لكن بشرط واحد هو أن يبدأ المباراة أساسيا.

وبحسب شبكة "esteemedkompany"، يخوض مانشستر سيتي مباراة وصفتها بالحاسمة، معتبرة أن فريق بيب غوارديولا لا يحتمل فقدان نقاط إضافية. وأشارت إلى أن دفاع ليفربول يمكن أن يشكل نقطة يمكن للسيتي استغلالها، ما يفتح الباب أمام دور لمرموش على ملعب أنفيلد إذا شارك منذ البداية.

وأضافت الشبكة أن تحركات مرموش وتفاهمه مع زملائه قد يربكان دفاع ليفربول، خصوصا إذا وجد سيتي مساحات في الثلث الهجومي الأخير. واعتبرت أن اللاعب يدخل اللقاء بثقة مرتفعة بعد تسجيله هدفين في مرمى نيوكاسل، ما يجعله مرشحا ليكون ورقة حاسمة في حال لعب أساسيا.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز. (روسيا اليوم)
جعجع: "حزب الله" غير قادر على مواجهة أحد اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الولايات المتحدة وحدها قادرة على إقناع روسيا بإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24

