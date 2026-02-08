بشرط واحد.. مرموش قادر على لعب دور مؤثر أمام ليفربول اليوم

ترى شبكة إنكليزية متخصصة بأخبار أن النجم المصري عمر مرموش قادر على لعب دور مؤثر في مواجهة اليوم أمام ، لكن بشرط واحد هو أن يبدأ المباراة أساسيا.



وبحسب شبكة "esteemedkompany"، يخوض سيتي مباراة وصفتها بالحاسمة، معتبرة أن فريق لا يحتمل فقدان نقاط إضافية. وأشارت إلى أن دفاع ليفربول يمكن أن يشكل نقطة يمكن للسيتي استغلالها، ما يفتح الباب أمام دور لمرموش على ملعب إذا شارك منذ البداية.



وأضافت الشبكة أن تحركات مرموش وتفاهمه مع زملائه قد يربكان دفاع ليفربول، خصوصا إذا وجد سيتي مساحات في الثلث الهجومي الأخير. واعتبرت أن اللاعب يدخل اللقاء بثقة مرتفعة بعد تسجيله هدفين في مرمى ، ما يجعله مرشحا ليكون ورقة حاسمة في حال لعب أساسيا.



ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الممتاز. (روسيا اليوم)

