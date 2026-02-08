تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

"السوبر ليغ" يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-02-2026 | 05:30
A-
A+
السوبر ليغ يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير
السوبر ليغ يتهاوى.. برشلونة ينسحب وريال مدريد يتمسّك بالعناد الأخير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن انسحاب برشلونة من مشروع "السوبر ليغ" مجرّد قرار إداري يُضاف إلى سجلّ نزاعات كرة القدم الأوروبية، بل لحظة فاصلة تُعيد ترتيب ميزان القوى بين "المنظومة" ومن حاول كسرها. ففي 7 شباط 2026، أعلن النادي الكاتالوني رسميًا خروجه من المشروع، مؤكدًا أنه أبلغ الجهة المُشغّلة والأندية المعنية بقرار الانسحاب، ما ترك ريال مدريد عمليًا وحده كآخر قلعة كبرى متمسكة بفكرة البطولة الانفصالية.

الخطوة تحمل دلالة مضاعفة لأن برشلونة كان، طوال السنوات الماضية، أحد الوجوه التي منحت السوبر ليغ وزنًا ورمزية. خروجُه لا يبدّل فقط تركيبة "التحالف"، بل يضع المشروع أمام سؤال وجودي بسيط: كيف يمكن لبطولة هدفها منافسة دوري الأبطال أن تظل قائمة سياسيًا وتسويقيًا إن فقدت أحد قطبيها التاريخيين في إسبانيا؟

لماذا الآن تحديدًا؟
في حسابات الواقع، جاء انسحاب برشلونة في توقيت يُشبه "إقرار الهزيمة بأقل كلفة". منذ سقوط النسخة الأولى عام 2021 تحت ضغط الجمهور وتهديدات الاتحادات والروابط، ظلّت الفكرة تعيش على إعادة تسمية نفسها وتقديم صيغ جديدة، من دون أن تنجح في إنتاج تحالف واسع قادر على إطلاق بطولة فعلية. ومع مرور الوقت، تآكلت الفكرة من الداخل قبل أن تُحاصر من الخارج: معظم الأندية التي وُضعت في الصف الأول انسحبت أو تبرأت، فيما انتقل النقاش من "مشروع بطولة" إلى "ملف قانوني وسياسي".

هنا يظهر سبب توقيت برشلونة، فالنادي، المثقل أصلًا بمسائل مالية ومفاوضات داخل منظومة البطولات الأوروبية، بات أمام خيارين أحلاهما مرّ. إما البقاء في معركة طويلة غير مضمونة المردود، أو الخروج وإعادة التموضع ضمن المسار الأوروبي القائم، خاصة وأن الانسحاب جاء بصيغة قاطعة تُغلق الباب على المناورة، لا على المساومة.

ماذا يبقى لريال مدريد؟
مع بقاء ريال مدريد كداعم الأبرز، يتحول السوبر ليغ من مشروع منافسة إلى "قضية مبدأ" بالنسبة للنادي الملكي أكثر من كونها بطولة قابلة للإطلاق غدًا. الريال لا يزال يرى أن إصلاح كرة القدم الأوروبية لا يتم عبر ترقيعات داخل UEFA، بل عبر كسر احتكار التنظيم والعوائد. لكن المشكلة أن المبدأ يحتاج جمهورًا وشركاء قبل أن يحتاج محامين. وحين يتبقى "طرف واحد كبير"، تضعف القدرة على إقناع السوق والرعاة والمشاهدين بأن هناك منتجًا جديدًا فعلًا، لا حربًا رمزية طويلة.

هل انتهى السوبر ليغ فعلًا؟
الانسحاب لا يعني أن "الفكرة" ماتت نهائيًا، بل إن النسخة الصدامية منها تتلاشى. ما قد يعود لاحقًا ليس بطولة موازية لدوري الأبطال، بل نموذج مُخفّف داخل المنظومة أو بمحاذاتها، من خلال تحديث أكبر لتوزيع العائدات، صيغ جديدة للمسابقات، أو أدوات ضغط تُستخدم في التفاوض أكثر مما تُستخدم في التنظيم. وهذا بالضبط ما حاولت الجهة الداعمة للمشروع تسويقه عبر مقترحاتها الأخيرة حول "فتح المنافسة" وتغيير شكل البطولات.

وعليه، فان انسحاب برشلونة يقدّم قراءة واحدة صريحة: كرة القدم الأوروبية ربحت الوقت، والوقت قتل التمرّد. ومع كل يوم يمرّ دون إطلاق بطولة فعلية، يتحول السوبر ليغ إلى عنوان إعلامي بلا جسد. أما ريال مدريد، فسيبقى أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا تحويل المعركة إلى مكاسب تفاوضية داخل النظام، أو الاستمرار في مشروعٍ صار يحتاج أكثر من الشعارات كي يُقنع العالم بأنه ما زال حيًّا.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على ريال مدريد 3-2
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات تضرب لاعبي برشلونة وريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري الأبطال

ريال مدريد

الأوروبي

النقاش

الريال

أوروبي

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-08
Lebanon24
15:01 | 2026-02-08
Lebanon24
10:30 | 2026-02-08
Lebanon24
09:00 | 2026-02-08
Lebanon24
08:00 | 2026-02-08
Lebanon24
06:30 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24