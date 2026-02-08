إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة

تعرض جاكيه، المنضم حديثا إلى ، لإصابة وُصفت بـ"الخطيرة" في الكتف خلال مباراة رين أمام لانس في الدوري الفرنسي السبت، ما أثار تساؤلات حول جاهزية المدافع قبل انتقاله إلى في الصيف.



وخسر رين المباراة 3 1، وشهد الشوط الثاني سقوط جاكيه بشكل مؤلم قبل أن يغادر الملعب وهو يعاني من آلام واضحة.



وقال حبيب بييه مدرب رين بعد اللقاء إن جاكيه أصيب في كتفه، بينما كانت إصابة آيت بودلال عضلية، مضيفا: "سنرى ما سيحدث، لكن إصابتيهما خطيرتين فعلا".



وكان ليفربول قد وافق الاثنين الماضي على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار)، على أن يبقى اللاعب البالغ 20 عاما مع رين حتى نهاية الموسم.



ويستضيف ليفربول الأحد، وسط غياب أربعة مدافعين بداعي الإصابة هم جيوفاني ليوني، جو ، جيريمي فريمبونغ وكونور . (سكاي نيوز)

