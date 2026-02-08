تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة
Lebanon 24
08-02-2026
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض
جيريمي
جاكيه، المنضم حديثا إلى
ليفربول
، لإصابة وُصفت بـ"الخطيرة" في الكتف خلال مباراة رين أمام لانس في الدوري الفرنسي السبت، ما أثار تساؤلات حول جاهزية المدافع قبل انتقاله إلى
أنفيلد
في الصيف.
وخسر رين المباراة 3 1، وشهد الشوط الثاني سقوط جاكيه بشكل مؤلم قبل أن يغادر الملعب وهو يعاني من آلام واضحة.
وقال حبيب بييه مدرب رين بعد اللقاء إن جاكيه أصيب في كتفه، بينما كانت إصابة
عبد الحميد
آيت بودلال عضلية، مضيفا: "سنرى ما سيحدث، لكن إصابتيهما خطيرتين فعلا".
وكان ليفربول قد وافق الاثنين الماضي على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار)، على أن يبقى اللاعب البالغ 20 عاما مع رين حتى نهاية الموسم.
ويستضيف ليفربول
مانشستر سيتي
الأحد، وسط غياب أربعة مدافعين بداعي الإصابة هم جيوفاني ليوني، جو
غوميز
، جيريمي فريمبونغ وكونور
برادلي
. (سكاي نيوز)
Advertisement
Advertisement
