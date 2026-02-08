تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إصابة "خطيرة" لصفقة ليفربول الجديدة

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:10
A-
A+
إصابة خطيرة لصفقة ليفربول الجديدة
إصابة خطيرة لصفقة ليفربول الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرض جيريمي جاكيه، المنضم حديثا إلى ليفربول، لإصابة وُصفت بـ"الخطيرة" في الكتف خلال مباراة رين أمام لانس في الدوري الفرنسي السبت، ما أثار تساؤلات حول جاهزية المدافع قبل انتقاله إلى أنفيلد في الصيف.

وخسر رين المباراة 3 1، وشهد الشوط الثاني سقوط جاكيه بشكل مؤلم قبل أن يغادر الملعب وهو يعاني من آلام واضحة.

وقال حبيب بييه مدرب رين بعد اللقاء إن جاكيه أصيب في كتفه، بينما كانت إصابة عبد الحميد آيت بودلال عضلية، مضيفا: "سنرى ما سيحدث، لكن إصابتيهما خطيرتين فعلا".

وكان ليفربول قد وافق الاثنين الماضي على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار)، على أن يبقى اللاعب البالغ 20 عاما مع رين حتى نهاية الموسم.

ويستضيف ليفربول مانشستر سيتي الأحد، وسط غياب أربعة مدافعين بداعي الإصابة هم جيوفاني ليوني، جو غوميز، جيريمي فريمبونغ وكونور برادلي. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة بإطلاق نار على قوة إسرائيلية قرب "الخط الأصفر" في شمال قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات جوية وقصف بالدبابات على مسلحين بعد إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة أمس جراء إطلاق نار شمالي قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر سيتي

عبد الحميد

سكاي نيوز

مانشستر

جيريمي

أنفيلد

برادلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:48 | 2026-02-08
Lebanon24
03:07 | 2026-02-08
Lebanon24
01:01 | 2026-02-08
Lebanon24
00:46 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24