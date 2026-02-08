تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:48
A-
A+
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا
جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الأداء التحكيمي في مباراة برشلونة ومايوركا جدلا، بعدما وجه الحكم الدولي الإسباني السابق بارينشيا مونتيرو انتقادات لقضاة اللقاء، معتبرا أن القرارات لم ترتقِ لمستوى مواجهة الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد فاز 3 0 مساء السبت بأهداف روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ومارك برنال، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في صدارة "الليغا".

وفي مقال نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال مونتيرو إن الحكم أليخاندرو كوينتيرو جونزاليس أدار المباراة بنشاط بدني واضح وكان قريبا من أغلب اللقطات، لكنه تسبب أحيانا في إرباك اللعب بسبب تمركزه الخاطئ وتدخله الزائد.

وأشار إلى أن الحكم احتسب 7 مخالفات على برشلونة مقابل 9 على مايوركا، معتبرا أن معاييره الانضباطية كانت مقبولة عموما، لكنه ارتكب خطأ مؤثرا بعدم احتساب ركلة جزاء وصفها بالواضحة لصالح لامين يامال.

وأضاف أن الحكم طبق قاعدة إتاحة الفرصة بشكل جيد ما منح اللقاء انسيابية، لكنه تساهل مع التأخيرات في تنفيذ الكرات الثابتة من جانب مايوركا، كما انتقد سماحه للحوائط البشرية بالتقدم لمسافات أقل من القانونية، ما أثار احتجاجات لاعبي برشلونة.

وتطرق مونتيرو إلى دور تقنية الفيديو بقيادة الحكم خافيير إيجليسياس فيلانويفا، معتبرا أن احتساب هدف ليفاندوفسكي كان صحيحا رغم وجود ماركوس راشفورد في موقف تسلل لحظة التسديد، لأنه لم يتدخل في اللعب، بينما كان ليفاندوفسكي في وضعية سليمة عند استلام الكرة من داني أولمو.

لكنه شدد على أن غرفة الـVAR أخطأت بوضوح في عدم احتساب ركلة جزاء ليامال بعد ضربة مباشرة في الركبة من لاعب مايوركا موخيكا داخل منطقة الجزاء، واصفا اللقطة بأنها "واضحة ولا تقبل التأويل".

وختم الحكم الدولي السابق بأن إدارة المباراة كانت مقبولة من حيث السيطرة العامة، ولم تشهد بطاقات بسبب الروح الرياضية، إلا أن بعض أخطاء التقدير، وعلى رأسها ركلة الجزاء غير المحتسبة وتقدم الحوائط الدفاعية، جعلت التحكيم "أقل من المستوى المنتظر" قياسا بأهمية اللقاء. (كووورة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: القضايا الأكثر تعقيدا قد تطرح في لقاء ثلاثي محتمل بين قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عرض سعودي مغري يهدّد استمرار مهاجم برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

الرياض

البشري

رياضي

ان لي

الكرة

رياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:10 | 2026-02-08
Lebanon24
03:07 | 2026-02-08
Lebanon24
01:01 | 2026-02-08
Lebanon24
00:46 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24