جدل تحكيمي رغم الثلاثية.. خبير يهاجم حكم لقاء برشلونة ومايوركا

أثار الأداء التحكيمي في مباراة ومايوركا جدلا، بعدما وجه الحكم الدولي الإسباني السابق بارينشيا مونتيرو انتقادات لقضاة اللقاء، معتبرا أن القرارات لم ترتقِ لمستوى مواجهة الجولة 23 من .



وكان برشلونة قد فاز 3 0 مساء السبت بأهداف روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ومارك برنال، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في صدارة "الليغا".



وفي مقال نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال مونتيرو إن الحكم أليخاندرو كوينتيرو جونزاليس أدار المباراة بنشاط بدني واضح وكان قريبا من أغلب اللقطات، لكنه تسبب أحيانا في إرباك اللعب بسبب تمركزه الخاطئ وتدخله الزائد.



وأشار إلى أن الحكم احتسب 7 مخالفات على برشلونة مقابل 9 على مايوركا، معتبرا أن معاييره الانضباطية كانت مقبولة عموما، لكنه ارتكب خطأ مؤثرا بعدم احتساب ركلة جزاء وصفها بالواضحة لصالح لامين يامال.



وأضاف أن الحكم طبق قاعدة إتاحة الفرصة بشكل جيد ما منح اللقاء انسيابية، لكنه تساهل مع التأخيرات في تنفيذ الكرات الثابتة من جانب مايوركا، كما انتقد سماحه للحوائط البشرية بالتقدم لمسافات أقل من القانونية، ما أثار احتجاجات لاعبي برشلونة.



وتطرق مونتيرو إلى دور تقنية الفيديو بقيادة الحكم خافيير إيجليسياس فيلانويفا، معتبرا أن احتساب هدف ليفاندوفسكي كان صحيحا رغم وجود ماركوس راشفورد في موقف تسلل لحظة التسديد، لأنه لم يتدخل في اللعب، بينما كان ليفاندوفسكي في وضعية سليمة عند استلام من داني أولمو.



لكنه شدد على أن غرفة الـVAR أخطأت بوضوح في عدم احتساب ركلة جزاء ليامال بعد ضربة مباشرة في الركبة من لاعب مايوركا موخيكا داخل منطقة الجزاء، واصفا اللقطة بأنها "واضحة ولا تقبل التأويل".



وختم الحكم الدولي السابق بأن إدارة المباراة كانت مقبولة من حيث السيطرة العامة، ولم تشهد بطاقات بسبب الروح الرياضية، إلا أن بعض أخطاء التقدير، وعلى رأسها ركلة الجزاء غير المحتسبة وتقدم الحوائط الدفاعية، جعلت التحكيم "أقل من المستوى المنتظر" قياسا بأهمية اللقاء. (كووورة)

