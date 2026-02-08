تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إلفيس سمايلي يتوّج بلقب «ليف غولف – الرياض»

Lebanon 24
08-02-2026 | 06:30
A-
A+
إلفيس سمايلي يتوّج بلقب «ليف غولف – الرياض»
إلفيس سمايلي يتوّج بلقب «ليف غولف – الرياض» photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تُوّج لاعب الغولف الأسترالي إلفيس سمايلي بلقب منافسات الأفراد في بطولة «ليف غولف – الرياض» 2026، التي أُقيمت على ملعب نادي الرياض للغولف، بعد أن أنهى البطولة مسجلاً 24 ضربة تحت المعدل.

ونجح سمايلي في حسم الصدارة عقب أداء مميز في اليوم الأخير، سجّل خلاله 8 ضربات تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على الإسباني جون رام، قائد فريق ليغيون ثيرتين، الذي حلّ في المركز الثاني، فيما جاء الأميركي بيتر يولين، لاعب فريق رينغ غوتس جي سي، ثالثاً برصيد 21 ضربة تحت المعدل.

وعبّر سمايلي عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن مشاركته الأولى في دوري «ليف غولف» شكّلت تحدياً كبيراً، مشيراً إلى قوة المنافسة وتنوّع الظروف التي واجهها اللاعبون خلال البطولة، ومثمناً دعم فريقه الذي ساعده على تقديم أفضل مستوياته.

وعلى صعيد منافسات الفرق، توّج فريق ريبر جي سي بلقب البطولة بعد أداء لافت في اليوم الختامي، سجّل خلاله 26 ضربة تحت المعدل، ليصل مجموع الفريق إلى 69 ضربة تحت المعدل. ويضم الفريق الرباعي الأسترالي كاميرون سميث، وإلفيس سمايلي، ولوكاس هيربيرت، ومارك ليشمان.

وجاء فريق تورك جي سي في المركز الثاني برصيد 66 ضربة تحت المعدل، بقيادة التشيلي خواكين نيمان، وبمشاركة الكولومبي سيباستيان مونيوز، والمكسيكيين أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز، فيما حلّ فريق فور إيسز جي سي ثالثاً برصيد 59 ضربة تحت المعدل، بقيادة الأميركي داستن جونسون.

وتُعد بطولة «ليف غولف – الرياض» أولى بطولات موسم 2026 من دوري «ليف غولف العالمي»، الذي ينطلق بسلسلة من البطولات العالمية، حيث تتجه أنظار عشّاق اللعبة إلى مدينة أديليد الأسترالية التي تستضيف الجولة الثانية من الموسم الجديد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تامر حسني يتوّج بلقب “Megastar of the Year”
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العطية يُتوّج بلقب رالي باها حائل للمرة السادسة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سابالينكا تتوّج بلقب بريسبان الدولي بعد الفوز على كوستيوك
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
في التنس… ريباكينا تثأر من سابالينكا وتتوج بلقب أستراليا المفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسترالية

الأسترالي

المكسيك

جونسون

الرياض

سعادة

الرب

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-08
Lebanon24
15:01 | 2026-02-08
Lebanon24
10:30 | 2026-02-08
Lebanon24
09:00 | 2026-02-08
Lebanon24
08:00 | 2026-02-08
Lebanon24
05:30 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24