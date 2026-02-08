إلفيس سمايلي يتوّج بلقب «ليف غولف – الرياض»

تُوّج لاعب الغولف إلفيس سمايلي بلقب منافسات الأفراد في بطولة «ليف غولف – الرياض» 2026، التي أُقيمت على ملعب نادي للغولف، بعد أن أنهى البطولة مسجلاً 24 ضربة تحت المعدل.

ونجح سمايلي في حسم الصدارة عقب أداء مميز في اليوم الأخير، سجّل خلاله 8 ضربات تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على الإسباني جون رام، قائد فريق ليغيون ثيرتين، الذي حلّ في المركز الثاني، فيما جاء الأميركي بيتر يولين، لاعب فريق رينغ غوتس جي سي، ثالثاً برصيد 21 ضربة تحت المعدل.

وعبّر سمايلي عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن مشاركته الأولى في «ليف غولف» شكّلت تحدياً كبيراً، مشيراً إلى قوة المنافسة وتنوّع الظروف التي واجهها اللاعبون خلال البطولة، ومثمناً دعم فريقه الذي ساعده على تقديم أفضل مستوياته.

وعلى صعيد منافسات الفرق، توّج فريق ريبر جي سي بلقب البطولة بعد أداء لافت في اليوم الختامي، سجّل خلاله 26 ضربة تحت المعدل، ليصل مجموع الفريق إلى 69 ضربة تحت المعدل. ويضم الفريق الرباعي الأسترالي كاميرون سميث، وإلفيس سمايلي، ولوكاس هيربيرت، ومارك ليشمان.

وجاء فريق تورك جي سي في المركز الثاني برصيد 66 ضربة تحت المعدل، بقيادة التشيلي خواكين نيمان، وبمشاركة الكولومبي سيباستيان مونيوز، والمكسيكيين أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز، فيما حلّ فريق فور إيسز جي سي ثالثاً برصيد 59 ضربة تحت المعدل، بقيادة الأميركي داستن .

وتُعد بطولة «ليف غولف – الرياض» أولى بطولات موسم 2026 من دوري «ليف غولف العالمي»، الذي ينطلق بسلسلة من البطولات العالمية، حيث تتجه أنظار عشّاق اللعبة إلى مدينة أديليد التي تستضيف الجولة الثانية من الموسم الجديد.