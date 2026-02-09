تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي
Lebanon 24
09-02-2026
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
نادي ليفربول
الإنكليزي عن مدة إيقاف لاعبه دومينيك سوبوسلاي عقب طرده خلال مواجهة
مانشستر سيتي
ضمن منافسات
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
وتلقى سوبوسلاي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+13 من المباراة التي خسرها
ليفربول
بنتيجة 1-2 أمام
مانشستر
سيتي أمس الأحد في الدوري الإنكليزي بعد تدخله لإيقاف
إيرلينغ هالاند
مهاجم السيتي الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى الخالي من الحارس.
وحسبما
أعلن نادي
ليفربول عبر موقعه الرسمي فإن سوبوسلاي سيغيب فقط عن مباراة الأربعاء المقبل ضد سندرلاند في الجولة السادسة والعشرين من المنافسة.
ووفقا للوائح الدوري يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة فقط حال حصوله على بطاقة حمراء بسبب منع فرصة تهديفية واضحة على عكس السلوك العنيف الذي يؤدي عادة إلى إيقافه لثلاث مباريات. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
Lebanon 24
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
09/02/2026 15:42:07
09/02/2026 15:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حورية فرغلي تكشف سبب تأخر زواجها وغياب حلم الإنجاب
Lebanon 24
حورية فرغلي تكشف سبب تأخر زواجها وغياب حلم الإنجاب
09/02/2026 15:42:07
09/02/2026 15:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
09/02/2026 15:42:07
09/02/2026 15:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب.. أيمن رضا يعود للكوميديا
Lebanon 24
بعد غياب.. أيمن رضا يعود للكوميديا
09/02/2026 15:42:07
09/02/2026 15:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
إيرلينغ هالاند
نادي ليفربول
مانشستر سيتي
روسيا اليوم
أعلن نادي
عبر موقع
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة
Lebanon 24
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة
08:26 | 2026-02-09
09/02/2026 08:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان
Lebanon 24
تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان
04:30 | 2026-02-09
09/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لابورتا يطوي صفحة السوبرليغ.. عودة إلى "يويفا" وقطيعة مع مشروع "بلا فوائد"
Lebanon 24
لابورتا يطوي صفحة السوبرليغ.. عودة إلى "يويفا" وقطيعة مع مشروع "بلا فوائد"
04:14 | 2026-02-09
09/02/2026 04:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا تودّع كأس ديفيس بخسارة قاسية
Lebanon 24
أستراليا تودّع كأس ديفيس بخسارة قاسية
03:34 | 2026-02-09
09/02/2026 03:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تونس.. إيقاف حكمين بسبب "خطأ جسيم"
Lebanon 24
تونس.. إيقاف حكمين بسبب "خطأ جسيم"
03:33 | 2026-02-09
09/02/2026 03:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:26 | 2026-02-09
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة
04:30 | 2026-02-09
تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان
04:14 | 2026-02-09
لابورتا يطوي صفحة السوبرليغ.. عودة إلى "يويفا" وقطيعة مع مشروع "بلا فوائد"
03:34 | 2026-02-09
أستراليا تودّع كأس ديفيس بخسارة قاسية
03:33 | 2026-02-09
تونس.. إيقاف حكمين بسبب "خطأ جسيم"
02:47 | 2026-02-09
خلال مباراة.. وفاة رياضي لبناني بشكل مفاجئ وفيديو قبل وفاته بلحظات
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 15:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 15:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 15:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24