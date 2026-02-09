بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي

كشف الإنكليزي عن مدة إيقاف لاعبه دومينيك سوبوسلاي عقب طرده خلال مواجهة ضمن منافسات الممتاز.

وتلقى سوبوسلاي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+13 من المباراة التي خسرها بنتيجة 1-2 أمام سيتي أمس الأحد في الدوري الإنكليزي بعد تدخله لإيقاف مهاجم السيتي الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى الخالي من الحارس.

وحسبما ليفربول عبر موقعه الرسمي فإن سوبوسلاي سيغيب فقط عن مباراة الأربعاء المقبل ضد سندرلاند في الجولة السادسة والعشرين من المنافسة.



ووفقا للوائح الدوري يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة فقط حال حصوله على بطاقة حمراء بسبب منع فرصة تهديفية واضحة على عكس السلوك العنيف الذي يؤدي عادة إلى إيقافه لثلاث مباريات. (روسيا اليوم)