تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:39
A-
A+
بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي
بعد طرده أمام السيتي.. ليفربول يكشف مدة غياب سوبوسلاي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف نادي ليفربول الإنكليزي عن مدة إيقاف لاعبه دومينيك سوبوسلاي عقب طرده خلال مواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وتلقى سوبوسلاي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+13 من المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 1-2 أمام مانشستر سيتي أمس الأحد في الدوري الإنكليزي بعد تدخله لإيقاف إيرلينغ هالاند مهاجم السيتي الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى الخالي من الحارس.
 
وحسبما أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي فإن سوبوسلاي سيغيب فقط عن مباراة الأربعاء المقبل ضد سندرلاند في الجولة السادسة والعشرين من المنافسة.

ووفقا للوائح الدوري يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة فقط حال حصوله على بطاقة حمراء بسبب منع فرصة تهديفية واضحة على عكس السلوك العنيف الذي يؤدي عادة إلى إيقافه لثلاث مباريات. (روسيا اليوم) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حورية فرغلي تكشف سبب تأخر زواجها وغياب حلم الإنجاب
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب.. أيمن رضا يعود للكوميديا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

إيرلينغ هالاند

نادي ليفربول

مانشستر سيتي

روسيا اليوم

أعلن نادي

عبر موقع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-02-09
Lebanon24
04:30 | 2026-02-09
Lebanon24
04:14 | 2026-02-09
Lebanon24
03:34 | 2026-02-09
Lebanon24
03:33 | 2026-02-09
Lebanon24
02:47 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24