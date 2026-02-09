تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

رسميا.. استقالة رئيس برشلونة

Lebanon 24
09-02-2026 | 08:26
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة
رسميا.. استقالة رئيس برشلونة photos 0
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، قبول استقالة خوان لابورتا من منصب رئيس مجلس الإدارة، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
 
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة نادي برشلونة، يوم 15 آذار المقبل، على أن يتسلم الرئيس المنتخب أمور الفريق الكتالوني في شهر تموز المقبل.

وأعلن نادي برشلونة أنه تلقى طلب الاستقالة خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، والذي تمّ خلاله الإعلان الرسمي عن الدعوة للانتخابات المقبلة. 
 
وأضاف بيان النادي الإسباني: "بمجرد استقالاتهم رسميا، واصل مجلس الإدارة الجديد الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المحدد"، مصيفا أن الإعداد للانتخابات المقررة الشهر المقبل يأتي على رأس قائمة الملفات التي تم التطرق لها.

وقرر خوان لابورتا الاستقالة من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، وفقا للوائح النادي، ليصبح مؤهلا لإعادة انتخابه مرة أخرى.

وينص القانون الأساسي لنادي برشلونة، على أن رئيس النادي الذي يعتزم الترشح من جديد لولاية أخرى على رأس مجلس الإدارة مطالب بالإعلان عن استقالته، مع مواصلة مهامه، وهو ما قام به خوان لابورتا الذي أعلن الترشح لولاية أخرى. 

وأكد نادي برشلونة في بيانه، أن رافا يوستي، النائب الأول للرئيس، سيتولى مهام الرئاسة بصفة مؤقتة لتسيير أعمال النادي خلال المرحلة الانتقالية حتى 1 تموز 2026. (روسيا اليوم) 
