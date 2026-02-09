رسميا.. استقالة رئيس برشلونة

، اليوم الاثنين، قبول استقالة خوان لابورتا من منصب ، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة ، يوم 15 آذار المقبل، على أن يتسلم الرئيس المنتخب أمور الفريق الكتالوني في شهر المقبل.



وأعلن نادي أنه تلقى طلب الاستقالة خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، والذي تمّ خلاله الإعلان الرسمي للانتخابات المقبلة.

وأضاف بيان النادي الإسباني: "بمجرد استقالاتهم رسميا، واصل الجديد الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المحدد"، مصيفا أن الإعداد للانتخابات المقررة الشهر المقبل يأتي على رأس قائمة الملفات التي تم التطرق لها.



وقرر خوان لابورتا الاستقالة من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، وفقا للوائح النادي، ليصبح مؤهلا لإعادة انتخابه مرة أخرى.



وينص القانون الأساسي لنادي برشلونة، على أن الذي يعتزم الترشح من جديد لولاية أخرى على رأس مجلس الإدارة مطالب بالإعلان عن استقالته، مع مواصلة مهامه، وهو ما قام به خوان لابورتا الذي أعلن الترشح لولاية أخرى.



وأكد نادي برشلونة في بيانه، أن رافا يوستي، النائب الأول للرئيس، سيتولى مهام الرئاسة بصفة مؤقتة لتسيير أعمال النادي خلال حتى 1 تموز 2026. (روسيا اليوم)