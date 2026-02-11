تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"رونالدو يفرض شروطه".. اليكم ما جرى في كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:00
A-
A+
رونالدو يفرض شروطه.. اليكم ما جرى في كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي
رونالدو يفرض شروطه.. اليكم ما جرى في كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي لكرة القدم، الإعلامي سعود الصرامي، عما وراء كواليس اجتماع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ولم يشارك رونالدو في المباراتين الماضيتين للنصر ضد الرياض والاتحاد في الجولتين 20 و21 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

واحتج رونالدو على عدم دعم الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي 2026، مقارنة بباقي المنافسين تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خاصة الهلال الذي ضم الفرنسي كريم بنزيما من نادي الاتحاد قبل أيام.

وقال سعود الصرامي، في تصريحات لقناة العربية: "اجتمع رونالدو مع ممثلي الصندوق، يوم الأحد، وانتهى الإشكال بالفعل وعاد اللاعب لمساره مع العالمي".
وأضاف: "رونالدو كان مقنعا بالأرقام والأسماء لممثلي الصندوق في الاجتماع.. حيث قارن بين عدد الأجانب في النصر ولدى باقي المنافسين".

وتابع: "قال رونالدو إن النصر في الصيف ضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة من تشيلسي بالإضافة إلى كومان بعقد 3 سنوات وإينيغو مارتينيز مجانا، بينما الأندية الأخرى أبرمت صفقات مختلفة".

وواصل الإعلامي السعودي: "أبرز رونالدو في الاجتماع أيضا أن النصر لم يتعاقد مع صفقات قوية في الشتاء، حيث وقع العالمي مع لاعب محلي عن طريق دفع راتبه فقط، ولاعب آخر من المنتخب العراقي بمبلغ زهيد".

 

وكشف: "عرض رونالدو الأرقام التي أنفقتها الأندية المنافسة للنصر على الصفقات وذكر أسماء اللاعبين في كل فريق".

وأردف: "اقتنع ممثلو الصندوق بكلمات رونالدو وسألوه (ما طلباتك؟)، ورد كريستيانو بأن لديه فريق عمل لكن تم سحب صلاحياتهما رغم اتفاقهما مع لاعبين مهمين في الميركاتو الشتوي، إلا أن الصفقات فشلت بسبب تقييد أدوارهما".

واختتم سعود الصرامي: "تم وعد رونالدو بعودة الصلاحيات الكاملة إلى سميدو وسيماو مع التخلص من الأشخاص الذين أعاقوا عملهما في النصر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق الاستثمارات السعودي يعلن صفقة جديدة في إدارة المرافق
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا رفض كريستيانو رونالدو التصويت في جوائز "ذا بيست"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تكشف كواليس اجتماع أبوظبي وتعلن شروطها لتسوية الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع "الميكانيزم" تأجل الى موعد لم يحدد ..الموفد السعودي: حصر السلاح مستمرّ لكن بعقلانية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

لكرة القدم

يوم الأحد

كرة القدم

العراقي

العراق

السعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-11
Lebanon24
01:11 | 2026-02-11
Lebanon24
23:00 | 2026-02-10
Lebanon24
15:00 | 2026-02-10
Lebanon24
14:00 | 2026-02-10
Lebanon24
13:42 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24