رياضة
"رونالدو يفرض شروطه".. اليكم ما جرى في كواليس اجتماع كريستيانو وصندوق الاستثمارات السعودي
Lebanon 24
11-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي
لكرة القدم
، الإعلامي
سعود
الصرامي، عما وراء كواليس اجتماع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
مع مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ولم يشارك رونالدو في المباراتين الماضيتين للنصر ضد
الرياض
والاتحاد في الجولتين 20 و21 من
دوري
"روشن" لكرة القدم للمحترفين.
واحتج رونالدو على عدم دعم الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي 2026، مقارنة بباقي المنافسين تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خاصة الهلال الذي ضم الفرنسي كريم بنزيما من نادي الاتحاد قبل أيام.
وقال سعود الصرامي، في تصريحات لقناة العربية: "اجتمع رونالدو مع ممثلي الصندوق،
يوم الأحد
، وانتهى الإشكال بالفعل وعاد اللاعب لمساره مع العالمي".
وأضاف: "رونالدو كان مقنعا بالأرقام والأسماء لممثلي الصندوق في الاجتماع.. حيث قارن بين عدد الأجانب في النصر ولدى باقي المنافسين".
وتابع: "قال رونالدو إن النصر في الصيف ضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة من تشيلسي بالإضافة إلى كومان بعقد 3 سنوات وإينيغو مارتينيز مجانا، بينما الأندية الأخرى أبرمت صفقات مختلفة".
وواصل الإعلامي السعودي: "أبرز رونالدو في الاجتماع أيضا أن النصر لم يتعاقد مع صفقات قوية في الشتاء، حيث وقع العالمي مع لاعب محلي عن طريق دفع راتبه فقط، ولاعب آخر من المنتخب
العراقي
بمبلغ زهيد".
وكشف: "عرض رونالدو الأرقام التي أنفقتها الأندية المنافسة للنصر على الصفقات وذكر أسماء اللاعبين في كل فريق".
وأردف: "اقتنع ممثلو الصندوق بكلمات رونالدو وسألوه (ما طلباتك؟)، ورد كريستيانو بأن لديه فريق عمل لكن تم سحب صلاحياتهما رغم اتفاقهما مع لاعبين مهمين في الميركاتو الشتوي، إلا أن الصفقات فشلت بسبب تقييد أدوارهما".
واختتم سعود الصرامي: "تم وعد رونالدو بعودة الصلاحيات الكاملة إلى سميدو وسيماو مع التخلص من الأشخاص الذين أعاقوا عملهما في النصر".
