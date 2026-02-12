تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

في "السانتياغو برنابيو".. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 11:38
A-
A+
في السانتياغو برنابيو.. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟
في السانتياغو برنابيو.. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصاعد حالة من التوتر والانقسام داخل غرفة ملابس نادي ريال مدريد منذ تولي المدرب ألفارو أربيلوا المهمة خلفاً لتشابي ألونسو.
 
وذكرت صحيفة "سبورت" أن "الملكي" الذي كان يمني النفس بمرحلة هدوء، بات يواجه أزمة داخلية بسبب فلسفة أربيلوا المتشددة في "التسلسل الهرمي" ومنحه امتيازات لأسماء معينة على حساب أخرى.

وتفجّر الاستياء إلى العلن بعد رد فعل غاضب من النجم الشاب أردا غولر إثر استبداله في دوري الأبطال، وسط تململ طال "الحرس القديم" كداني كارفاخال وديفيد ألابا اللذين تراجعت أدوارهما بشكل مفاجئ.
 
وفي حين يحظى أربيلوا بدعم ثلاثي النجوم بيلينغهام، فينيسيوس، ومبابي بسبب الحرية الهجومية، يرى آخرون أن هذا الأسلوب يضاعف الأعباء الدفاعية عليهم.
 
ولم يقتصر التوتر على الملعب، بل امتد للجماهير بعد تصريحات للمدرب دافع فيها عن الرئيس فلورنتينو بيريز، معتبراً منتقديه "ليسوا مدريديين"، مما زاد من الضغوط على مستقبله في ظل تداول أسماء مدربين مرشحين للموسم المقبل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق عهد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُدرّب كلوب "ريال مدريد"؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:43:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

فلورنتينو بيريز

نادي ريال مدريد

دوري الأبطال

سانتياغو

بيريز

مدريد

تشابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-02-12
Lebanon24
15:19 | 2026-02-12
Lebanon24
13:27 | 2026-02-12
Lebanon24
12:46 | 2026-02-12
Lebanon24
12:10 | 2026-02-12
Lebanon24
09:40 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24