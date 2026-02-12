تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
في "السانتياغو برنابيو".. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟
Lebanon 24
12-02-2026
|
11:38
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصاعد حالة من التوتر والانقسام داخل غرفة ملابس
نادي ريال مدريد
منذ تولي المدرب ألفارو أربيلوا المهمة خلفاً لتشابي ألونسو.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن "الملكي" الذي كان يمني النفس بمرحلة هدوء، بات يواجه أزمة داخلية بسبب فلسفة أربيلوا المتشددة في "التسلسل الهرمي" ومنحه امتيازات لأسماء معينة على حساب أخرى.
وتفجّر الاستياء إلى العلن بعد رد فعل غاضب من النجم الشاب
أردا
غولر إثر استبداله في
دوري الأبطال
، وسط تململ طال "الحرس القديم" كداني كارفاخال وديفيد ألابا اللذين تراجعت أدوارهما بشكل مفاجئ.
وفي حين يحظى أربيلوا بدعم ثلاثي النجوم بيلينغهام، فينيسيوس، ومبابي بسبب الحرية الهجومية، يرى آخرون أن هذا الأسلوب يضاعف الأعباء الدفاعية عليهم.
ولم يقتصر التوتر على الملعب، بل امتد للجماهير بعد تصريحات للمدرب دافع فيها عن الرئيس
فلورنتينو بيريز
، معتبراً منتقديه "ليسوا مدريديين"، مما زاد من الضغوط على مستقبله في ظل تداول أسماء مدربين مرشحين للموسم المقبل.
