في "السانتياغو برنابيو".. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصاعد حالة من التوتر والانقسام داخل غرفة ملابس منذ تولي المدرب ألفارو أربيلوا المهمة خلفاً لتشابي ألونسو.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن "الملكي" الذي كان يمني النفس بمرحلة هدوء، بات يواجه أزمة داخلية بسبب فلسفة أربيلوا المتشددة في "التسلسل الهرمي" ومنحه امتيازات لأسماء معينة على حساب أخرى.



وتفجّر الاستياء إلى العلن بعد رد فعل غاضب من النجم الشاب غولر إثر استبداله في ، وسط تململ طال "الحرس القديم" كداني كارفاخال وديفيد ألابا اللذين تراجعت أدوارهما بشكل مفاجئ.

وفي حين يحظى أربيلوا بدعم ثلاثي النجوم بيلينغهام، فينيسيوس، ومبابي بسبب الحرية الهجومية، يرى آخرون أن هذا الأسلوب يضاعف الأعباء الدفاعية عليهم.

ولم يقتصر التوتر على الملعب، بل امتد للجماهير بعد تصريحات للمدرب دافع فيها عن الرئيس ، معتبراً منتقديه "ليسوا مدريديين"، مما زاد من الضغوط على مستقبله في ظل تداول أسماء مدربين مرشحين للموسم المقبل.



