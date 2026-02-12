تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رداً على مساندتها لإسرائيل.. الرجوب يدعو لمنع إقامة كأس العالم في اميركا

Lebanon 24
12-02-2026 | 12:10
رداً على مساندتها لإسرائيل.. الرجوب يدعو لمنع إقامة كأس العالم في اميركا
رداً على مساندتها لإسرائيل.. الرجوب يدعو لمنع إقامة كأس العالم في اميركا photos 0
بالتزامن مع انطلاق أولمبياد "ميلانو- كورتينا" الشتوي 2026، شهد مقر سفارة فلسطين في روما مؤتمراً صحافياً حاشداً لوضع الأسرة الرياضية الدولية أمام مسؤولياتها.
 
وافتتحت السفيرة منى أبو عمارة اللقاء بالتأكيد على أن الرياضة الفلسطينية تعرضت لـ "تدمير ممنهج"، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف استهداف الرياضيين.

من جانبه، كشف الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، عن حصيلة كارثية شملت ارتقاء 800 شهيد من الأسرة الرياضية، وتدمير 289 مركزاً رياضياً في غزة، من بينها ملعب "اليرموك" التاريخي الذي حوّله الاحتلال إلى مركز للتنكيل.
 
وانتقد الرجوب "ازدواجية المعايير" الدولية، مطالباً برفع "البطاقة الحمراء" في وجه إسرائيل واستبعادها من المنافسات العالمية، أسوة بما تم اتخاذه تجاه روسيا. كما طالبت السباحة الأولمبية فاليري ترازي بحماية حق الفلسطينيين الأساسي في ممارسة الرياضة، منددة بحرمانهم من هذا الحق الإنساني.

