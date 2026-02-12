رداً على مساندتها لإسرائيل.. الرجوب يدعو لمنع إقامة كأس العالم في اميركا

بالتزامن مع انطلاق أولمبياد "ميلانو- كورتينا" الشتوي 2026، شهد مقر سفارة في روما مؤتمراً صحافياً حاشداً لوضع الأسرة الرياضية الدولية أمام مسؤولياتها.

وافتتحت السفيرة منى أبو عمارة اللقاء بالتأكيد على أن الرياضة تعرضت لـ "تدمير ممنهج"، مشددة على ضرورة تحرك لوقف استهداف الرياضيين.



من جانبه، كشف الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، عن حصيلة كارثية شملت ارتقاء 800 من الأسرة الرياضية، وتدمير 289 مركزاً رياضياً في غزة، من بينها ملعب "اليرموك" التاريخي الذي حوّله إلى مركز للتنكيل.

وانتقد الرجوب "ازدواجية المعايير" الدولية، مطالباً برفع "البطاقة الحمراء" في وجه واستبعادها من المنافسات العالمية، أسوة بما تم اتخاذه تجاه . كما طالبت السباحة الأولمبية فاليري ترازي بحماية حق الأساسي في ممارسة الرياضة، منددة بحرمانهم من هذا الحق الإنساني.



