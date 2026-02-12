تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
سلة "وصل": فوز الحكمة على الوحدة السوري
Lebanon 24
12-02-2026
|
12:46
حقق نادي
الحكمة
بيروت
فوزه الثالث في مسابقة
دوري
أبطال غرب
آسيا
لكرة السلة "وصل"، بفوزه على مضيفه الوحدة السوري بفارق تسع نقاط، وبنتيجة (105 - 96).
جرت المباراة مساء اليوم في قاعة النادي الرياضي "
غزير
"، وهي القاعة التي اعتمدها الفريق السوري أرضاً له في المسابقة التي ينظمها
الاتحاد الدولي
"فيبا" بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.
فرض "الأخضر" سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث انتهت الأرباع على النحو التالي: (28 - 20)، (53 - 29)، (82 - 68)، وصولاً إلى النتيجة النهائية (105 - 96). وشهدت المباراة تألقاً استثنائياً للاعب
علي حيدر
، الذي برز كأفضل مسجل في اللقاء برصيد 34 نقطة، ليقود فريقه ببراعة نحو هذا الفوز الهام.
