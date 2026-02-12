سلة "وصل": فوز الحكمة على الوحدة السوري

حقق نادي فوزه الثالث في مسابقة أبطال غرب لكرة السلة "وصل"، بفوزه على مضيفه الوحدة السوري بفارق تسع نقاط، وبنتيجة (105 - 96).

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة النادي الرياضي " "، وهي القاعة التي اعتمدها الفريق السوري أرضاً له في المسابقة التي ينظمها "فيبا" بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.



فرض "الأخضر" سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث انتهت الأرباع على النحو التالي: (28 - 20)، (53 - 29)، (82 - 68)، وصولاً إلى النتيجة النهائية (105 - 96). وشهدت المباراة تألقاً استثنائياً للاعب ، الذي برز كأفضل مسجل في اللقاء برصيد 34 نقطة، ليقود فريقه ببراعة نحو هذا الفوز الهام.



