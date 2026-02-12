تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
رياضة
مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول... صلاح يدرس عروضاً من تركيا واميركا
Lebanon 24
12-02-2026
|
13:27
كشف مصدر مقرب من النجم
المصري محمد
صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبله الاحترافي في ظل الأنباء المتداولة عن رحيله الوشيك.
وأفاد المصدر أن صلاح تلقى بالفعل عروضاً رسمية من أندية تركية وأخرى أمريكية تسعى للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تزامناً مع اقتراب نهاية عقده مع "الريدز".
وحول الموقف من نادي الاتحاد السعودي، الذي أبدى اهتماماً كبيراً لضمه في مواسم سابقة، أكد المصدر أن اللاعب لا يزال يدرس كافة الخيارات المتاحة أمامه بعناية فائقة.
وأوضح أن الأولوية لدى صلاح هي الحفاظ على مستواه الفني والمنافسة في أعلى المستويات، مشيراً إلى أن قرار الوجهة
القادمة
سيتحدد بناءً على المشروع الرياضي المعروض ومدى ملاءمته لطموحاته الشخصية، وهو ما يفتح الباب أمام كافة الاحتمالات في سوق الانتقالات.
