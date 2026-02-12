مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول... صلاح يدرس عروضاً من تركيا واميركا

كشف مصدر مقرب من النجم صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبله الاحترافي في ظل الأنباء المتداولة عن رحيله الوشيك.

وأفاد المصدر أن صلاح تلقى بالفعل عروضاً رسمية من أندية تركية وأخرى أمريكية تسعى للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تزامناً مع اقتراب نهاية عقده مع "الريدز".



وحول الموقف من نادي الاتحاد السعودي، الذي أبدى اهتماماً كبيراً لضمه في مواسم سابقة، أكد المصدر أن اللاعب لا يزال يدرس كافة الخيارات المتاحة أمامه بعناية فائقة.

وأوضح أن الأولوية لدى صلاح هي الحفاظ على مستواه الفني والمنافسة في أعلى المستويات، مشيراً إلى أن قرار الوجهة سيتحدد بناءً على المشروع الرياضي المعروض ومدى ملاءمته لطموحاته الشخصية، وهو ما يفتح الباب أمام كافة الاحتمالات في سوق الانتقالات.



