سامباولي يُغادر أتلتيكو مينيرو

أعلن مينيرو البرازيلي، عن رحيل مديره الفني الأرجنتيني عن منصبه.





وأكد النادي في بيان، أن المساعد الفني لوكاس غونسالفيس سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت في المواجهة المرتقبة أمام إيتاربيريتو السبت المقبل في نوفا ليما. (الامارات 24)

