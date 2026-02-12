تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مدرب "ليفربول" عن محمد صلاح: أتوقّع أنّ يتخطّى جيرارد
Lebanon 24
12-02-2026
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد المدرب
الهولندي
آرني
سلوت
بالمهاجم
محمد صلاح
بعد أن عادل المصري الرقم القياسي لليفربول في التمريرات الحاسمة في
الدوري الإنكليزي
لكرة القدم
، بصناعته هدف الفوز الذي سجله الهولندي الآخر
فيرجيل فان دايك
خلال الانتصار على "سندرلاند".
وقال سلوت: "لديه الكثير من الأرقام القياسية مع هذا النادي، لكن أن يتشارك هذا الرقم مع لاعب عظيم مثل ستيفن جيرارد. كلاهما كانا لاعبين مذهلين لهذا النادي".
وأضاف: "لسوء حظ ستيفن، أتوقع أن يتخطاه مو. لا أتوقع، لكنني آمل أن يفعل ذلك". (العربية)
