مدرب "ليفربول" عن محمد صلاح: أتوقّع أنّ يتخطّى جيرارد

أشاد المدرب آرني بالمهاجم بعد أن عادل المصري الرقم القياسي لليفربول في التمريرات الحاسمة في ، بصناعته هدف الفوز الذي سجله الهولندي الآخر خلال الانتصار على "سندرلاند".





وقال سلوت: "لديه الكثير من الأرقام القياسية مع هذا النادي، لكن أن يتشارك هذا الرقم مع لاعب عظيم مثل ستيفن جيرارد. كلاهما كانا لاعبين مذهلين لهذا النادي".





وأضاف: "لسوء حظ ستيفن، أتوقع أن يتخطاه مو. لا أتوقع، لكنني آمل أن يفعل ذلك". (العربية)