رياضة
أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ "
أتلتيكو مدريد
" مضيفه "
برشلونة
" بأربعة أهداف في الشوط الأول ليحسم مباراة الذهاب من نصف نهائي "
كأس الملك
" بنتيجة 4 / 0 مساء الخميس.
وبدأت الأمسية بصورة كارثية للضيوف عندما أخطأ "خوان
غارسيا
" في التعامل مع تمريرة "
إريك
غارسيا" فمرت
الكرة
من تحت قدمه قرب منطقة
الست
ياردات وعادت إلى الملعب بصعوبة قبل أن يسددها "أديمولا لوكمان" في الشباك رغم أن الكرة كانت قد تجاوزت خط المرمى في وقت سابق.
وضاعف "
أنطوان غريزمان
" النتيجة إلى 2-0 في الدقيقة 14 ثم عاد "لوكمان" ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 33 قبل أن يسجل "
جوليان ألفاريز
" الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني نجح "برشلونة" في تفادي تلقي أهداف إضافية بينما أُلغي هدف لـ"باو كوبارسي" في الدقيقة 52 بعد مراجعة طويلة عبر "VAR" استمرت نحو ثماني دقائق بداعي التسلل.
وقبل نهاية المباراة بدقائق طُرد "إريك غارسيا" في الدقيقة 85 بعد تحويل بطاقة صفراء إلى حمراء إثر مراجعة تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف على لاعب كان في طريقه للانفراد. كما شهد خط التماس اشتباكًا بين لاعبين وأفراد من الجهاز الفني قبل أن تتم تهدئة الموقف.
الأكثر قراءة
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
09:30 | 2026-02-12
12/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
