أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

فاجأ " " مضيفه " " بأربعة أهداف في الشوط الأول ليحسم مباراة الذهاب من نصف نهائي " " بنتيجة 4 / 0 مساء الخميس.



وبدأت الأمسية بصورة كارثية للضيوف عندما أخطأ "خوان " في التعامل مع تمريرة " غارسيا" فمرت من تحت قدمه قرب منطقة ياردات وعادت إلى الملعب بصعوبة قبل أن يسددها "أديمولا لوكمان" في الشباك رغم أن الكرة كانت قد تجاوزت خط المرمى في وقت سابق.



وضاعف " " النتيجة إلى 2-0 في الدقيقة 14 ثم عاد "لوكمان" ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 33 قبل أن يسجل " " الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني نجح "برشلونة" في تفادي تلقي أهداف إضافية بينما أُلغي هدف لـ"باو كوبارسي" في الدقيقة 52 بعد مراجعة طويلة عبر "VAR" استمرت نحو ثماني دقائق بداعي التسلل.



وقبل نهاية المباراة بدقائق طُرد "إريك غارسيا" في الدقيقة 85 بعد تحويل بطاقة صفراء إلى حمراء إثر مراجعة تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف على لاعب كان في طريقه للانفراد. كما شهد خط التماس اشتباكًا بين لاعبين وأفراد من الجهاز الفني قبل أن تتم تهدئة الموقف.

