رياضة

أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:34
أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك
فاجأ "أتلتيكو مدريد" مضيفه "برشلونة" بأربعة أهداف في الشوط الأول ليحسم مباراة الذهاب من نصف نهائي "كأس الملك" بنتيجة 4 / 0 مساء الخميس.

وبدأت الأمسية بصورة كارثية للضيوف عندما أخطأ "خوان غارسيا" في التعامل مع تمريرة "إريك غارسيا" فمرت الكرة من تحت قدمه قرب منطقة الست ياردات وعادت إلى الملعب بصعوبة قبل أن يسددها "أديمولا لوكمان" في الشباك رغم أن الكرة كانت قد تجاوزت خط المرمى في وقت سابق.

وضاعف "أنطوان غريزمان" النتيجة إلى 2-0 في الدقيقة 14 ثم عاد "لوكمان" ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 33 قبل أن يسجل "جوليان ألفاريز" الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح "برشلونة" في تفادي تلقي أهداف إضافية بينما أُلغي هدف لـ"باو كوبارسي" في الدقيقة 52 بعد مراجعة طويلة عبر "VAR" استمرت نحو ثماني دقائق بداعي التسلل.

وقبل نهاية المباراة بدقائق طُرد "إريك غارسيا" في الدقيقة 85 بعد تحويل بطاقة صفراء إلى حمراء إثر مراجعة تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف على لاعب كان في طريقه للانفراد. كما شهد خط التماس اشتباكًا بين لاعبين وأفراد من الجهاز الفني قبل أن تتم تهدئة الموقف.
"أغرب ركلة جزاء" تشعل ربع نهائي كأس الملك (فيديو)
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة
قبل نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتلقى دفعة كبيرة
برشلونة يستمتع بأجواء جدة الساحرة.. ويسحق أتلتيك بلباو
