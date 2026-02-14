تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

إصابة مروّعة تُبعد أسطورة التزلج الأميركية عن المنافسات

Lebanon 24
14-02-2026 | 05:29
إصابة مروّعة تُبعد أسطورة التزلج الأميركية عن المنافسات
إصابة مروّعة تُبعد أسطورة التزلج الأميركية عن المنافسات photos 0
كشفت أسطورة التزلج الأمريكية ليندسي فون أنها خضعت لجراحة ثالثة في ساقها، بعد الكسر المروّع الذي أنهى عودتها إلى الألعاب الأولمبية الشتوية في سن 41 عامًا.

وكانت فون تشارك في المنافسات رغم معاناتها من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، مؤكدة في وقت سابق أن الإصابة لم يكن لها تأثير على الحادث الذي تعرضت له خلال سباق الانحدار النهائي في كورتينا. 

وكان كسر عظمة الساق (القصبة) الذي تعرضت له، كان أيضًا في الساق اليسرى.

ونشرت البطلة الأمريكية صورة من سريرها في أحد مستشفيات إيطاليا عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "خضعت اليوم لعمليتي الجراحية الثالثة، وكانت ناجحة".

وأضافت: "النجاح اليوم يحمل معنى مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل أيام قليلة. أحرز تقدمًا، ورغم أنه بطيء، أعلم أنني سأكون بخير".

وتابعت: "ممتنة لكل الطاقم الطبي الرائع، ولأصدقائي وعائلتي الذين كانوا إلى جانبي، ولكل مشاعر الحب والدعم التي تلقيتها من أنحاء العالم".

واختتمت رسالتها بتهنئة زملائها قائلة: "كما أهنئ زملائي في الفريق وجميع رياضيي فريق الولايات المتحدة الذين يلهمونني ويمنحونني شيئًا أشجّع من أجله".

وخلال محاولتها في النهائي الأولمبي، اندفعت الرياضية المخضرمة بسرعة كبيرة فوق أحد المرتفعات، قبل أن تفقد السيطرة وتنحرف نحو أحد الحواجز البلاستيكية الجانبية على جانب المضمار، لترتطم به وتسقط بقوة على الأرض. 

 وبدا أن ساقها اليمنى لامست الأرض أولًا، قبل أن تتصاعد سحابة كثيفة من الثلج حول اللاعبة الأمريكية، ثم تدحرجت فون مجددًا إلى الأمام، وبدا أنها ارتطمت بكتفها بقوة على الأرض، قبل أن تستقر أخيرًا على منحدر المضمار.

وساد الصمت أرجاء حلبة كورتينا مع وصول الطواقم الطبية لإسعاف فون، التي جرى نقلها لاحقًا بطائرة مروحية من على الجبل.

 وكشف أحد المسعفين الذين هرعوا إلى موقع الحادث أنها كانت تعاني آلامًا شديدة واحتاجت إلى تهدئة قبل نقلها إلى المستشفى جوًا.
