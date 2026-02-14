شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا فوريًا تجاه الأنغولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، بعدما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عقب نشره مقطع فيديو عبر حسابه، ظهر فيه أثناء رسم وشم على جسده، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.ويستعد الزمالك لملاقاة كايزر تشيفز، مساء اليوم السبت، على استاد هيئة ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء حاسم لتحديد موقف الفريق من التأهل إلى الدور المقبل.وظهر شيكو بانزا في الفيديو وهو يرسم وشمًا على جسده، بينما بدت في الخلفية هتافات لجماهير الزمالك، ما أثار غضب جماهير النادي، خاصة أن الواقعة جاءت قبل مباراة مصيرية.وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن محمد، مدير ، قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب بسبب ما بدر منه.وأضاف المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد أبديا غضبًا شديدًا من الفيديو المنتشر، مؤكدًا أن هذا التوقيت كان يتطلب تركيزًا كاملًا من اللاعب مع الفريق.وأشار إلى أن عبد الناصر محمد سيعقد اجتماعًا مع جون إدوارد خلال الساعات المقبلة لتحديد قيمة الغرامة بشكل نهائي.ولا تُعد هذه الواقعة الأولى التي يثير فيها شيكو بانزا الجدل؛ إذ سبق له، قبل مواجهة الأهلي في القمة، أن نشر مقطع فيديو وهو يرقص عاري ، قبل أن يتراجع ويحذفه.