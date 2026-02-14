تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

Lebanon 24
14-02-2026 | 09:14
شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز photos 0
اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا فوريًا تجاه الأنغولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، بعدما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عقب نشره مقطع فيديو عبر حسابه، ظهر فيه أثناء رسم وشم على جسده، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويستعد الزمالك لملاقاة كايزر تشيفز، مساء اليوم السبت، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء حاسم لتحديد موقف الفريق من التأهل إلى الدور المقبل. 

وظهر شيكو بانزا في الفيديو وهو يرسم وشمًا على جسده، بينما بدت في الخلفية هتافات لجماهير الزمالك، ما أثار غضب جماهير النادي، خاصة أن الواقعة جاءت قبل مباراة مصيرية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عبد الناصر محمد، مدير الكرة، قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

وأضاف المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد أبديا غضبًا شديدًا من الفيديو المنتشر، مؤكدًا أن هذا التوقيت كان يتطلب تركيزًا كاملًا من اللاعب مع الفريق. 

وأشار إلى أن عبد الناصر محمد سيعقد اجتماعًا مع جون إدوارد خلال الساعات المقبلة لتحديد قيمة الغرامة بشكل نهائي.

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى التي يثير فيها شيكو بانزا الجدل؛ إذ سبق له، قبل مواجهة الأهلي في القمة، أن نشر مقطع فيديو وهو يرقص عاري الصدر، قبل أن يتراجع ويحذفه.

 
من اللاعب الذي أثار استياء جماهير مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تشيلسي يستدعي مدافعه المعار قبل موعد الانتقالات ويُثير غضب دورتموند
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مصمم لبناني شهير يُثير غضب الجزائريين.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفيفا" يثير غضب مشجعي كأس العالم 2026!
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24

