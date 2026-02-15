تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

فنلندا تحتج على سباق السرعة.. جدل حول "الكليستر" ومخالفة على طاولة أميركا

Lebanon 24
15-02-2026 | 01:32
فنلندا تحتج على سباق السرعة.. جدل حول الكليستر ومخالفة على طاولة أميركا
قدم الاتحاد الفنندي للتزلج احتجاجا على نتائج سباق السرعة للرجال ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 وفق ما نقلته شبكة NRK النرويجية.

ويرى الفريق الفنندي أن المنتخب النرويجي استخدم بين مراحل السباق أداة خاصة لتوزيع مادة "الكليستر" وهي مادة لاصقة لتحسين التماسك على الثلج وتتيح هذه الأداة تعديل منطقة التماسك على الزلاجات بسرعة.

ورغم أن الاتحاد الدولي للتزلج سمح باستخدام الأداة يؤكد الفننديون أن القرار لم يُبلّغ لجميع المنتخبات بصورة واضحة ما دفعهم إلى الاعتراض.

وفي سياق متصل قال مدير السباقات في الاتحاد الدولي ميخائيل لامبوت إنه رصد زجاجة تحتوي على منتج سائل على طاولة خدمات المنتخب الأميركي معتبرا أن ذلك يشكل مخالفة للوائح المنظمة للسباق.

وبحسب النتائج حل النرويجي يوهانس كليبو أولا وجاء الأميركي بن أوغدن ثانيا بينما نال النرويجي أوسكار أوبستادت فيكه المركز الثالث وحل الفنندي لاوري فويرينن رابعا. (روسيا اليوم)
الصين تتصدر سباق النقل الفائق السرعة بتحقيق رقم قياسي عالمي
بين "صندوقي" الاقتراع والإصلاح: استحقاقات 2026 "الثقيلة"على طاولة لبنان
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
يحيى: وجود موازنة من دون قطع حساب يمثل "مخالفة كبيرة"
