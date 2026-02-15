تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-2
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
فنلندا تحتج على سباق السرعة.. جدل حول "الكليستر" ومخالفة على طاولة أميركا
Lebanon 24
15-02-2026
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم الاتحاد الفنندي للتزلج احتجاجا على نتائج سباق السرعة للرجال ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 وفق ما نقلته شبكة NRK النرويجية.
ويرى الفريق الفنندي أن المنتخب النرويجي استخدم بين مراحل السباق أداة خاصة لتوزيع مادة "الكليستر" وهي مادة لاصقة لتحسين التماسك على الثلج وتتيح هذه الأداة تعديل منطقة التماسك على الزلاجات بسرعة.
ورغم أن
الاتحاد الدولي
للتزلج سمح باستخدام الأداة يؤكد الفننديون أن القرار لم يُبلّغ لجميع المنتخبات بصورة واضحة ما دفعهم إلى الاعتراض.
وفي سياق متصل قال مدير السباقات في الاتحاد الدولي ميخائيل لامبوت إنه رصد زجاجة تحتوي على منتج سائل على طاولة خدمات المنتخب الأميركي معتبرا أن ذلك يشكل مخالفة للوائح المنظمة للسباق.
وبحسب النتائج حل النرويجي يوهانس كليبو أولا وجاء الأميركي بن أوغدن ثانيا بينما نال النرويجي
أوسكار
أوبستادت فيكه المركز الثالث وحل الفنندي لاوري فويرينن رابعا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تتصدر سباق النقل الفائق السرعة بتحقيق رقم قياسي عالمي
Lebanon 24
الصين تتصدر سباق النقل الفائق السرعة بتحقيق رقم قياسي عالمي
15/02/2026 09:59:41
15/02/2026 09:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "صندوقي" الاقتراع والإصلاح: استحقاقات 2026 "الثقيلة"على طاولة لبنان
Lebanon 24
بين "صندوقي" الاقتراع والإصلاح: استحقاقات 2026 "الثقيلة"على طاولة لبنان
15/02/2026 09:59:41
15/02/2026 09:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
Lebanon 24
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
15/02/2026 09:59:41
15/02/2026 09:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
يحيى: وجود موازنة من دون قطع حساب يمثل "مخالفة كبيرة"
Lebanon 24
يحيى: وجود موازنة من دون قطع حساب يمثل "مخالفة كبيرة"
15/02/2026 09:59:41
15/02/2026 09:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الدولي
روسيا اليوم
اتحاد الدول
النرويج
حسين ال
أوسكار
روسيا
قد يعجبك أيضاً
ريال مدريد يمطر سوسيداد برباعية.. ويصعد للصدارة مؤقتا
Lebanon 24
ريال مدريد يمطر سوسيداد برباعية.. ويصعد للصدارة مؤقتا
00:27 | 2026-02-15
15/02/2026 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
23:00 | 2026-02-14
14/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الترجي الرياضي التونسي يحسم تأهله في أبطال أفريقيا لربع النهائي
Lebanon 24
الترجي الرياضي التونسي يحسم تأهله في أبطال أفريقيا لربع النهائي
13:54 | 2026-02-14
14/02/2026 01:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
Lebanon 24
شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
09:14 | 2026-02-14
14/02/2026 09:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مروّعة تُبعد أسطورة التزلج الأميركية عن المنافسات
Lebanon 24
إصابة مروّعة تُبعد أسطورة التزلج الأميركية عن المنافسات
05:29 | 2026-02-14
14/02/2026 05:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
04:40 | 2026-02-14
14/02/2026 04:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:27 | 2026-02-15
ريال مدريد يمطر سوسيداد برباعية.. ويصعد للصدارة مؤقتا
23:00 | 2026-02-14
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
13:54 | 2026-02-14
الترجي الرياضي التونسي يحسم تأهله في أبطال أفريقيا لربع النهائي
09:14 | 2026-02-14
شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
05:29 | 2026-02-14
إصابة مروّعة تُبعد أسطورة التزلج الأميركية عن المنافسات
04:00 | 2026-02-14
هذه أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية مع شركات عالمية
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 09:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 09:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 09:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24