Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

6 حالات طرد.. شجار يوقف مباراة في كرة السلة

Lebanon 24
15-02-2026 | 03:01
6 حالات طرد.. شجار يوقف مباراة في كرة السلة
6 حالات طرد.. شجار يوقف مباراة في كرة السلة photos 0
فاز سانت جونز المصنف رقم 17 على بروفيدنس 79 69 يوم السبت في مباراة شهدت مشاجرة أدت إلى طرد ستة لاعبين بعد خطأ قوي من دنكان باول لاعب بروفيدنس ضد برايس هوبكنز أسقط الأخير أرضا.

وتوقفت المباراة قرابة 20 دقيقة بينما حدد الحكام العقوبات إذ طُرد أربعة لاعبين من سانت جونز واثنان من بروفيدنس. وبعد استئناف اللعب تحول تقدم بروفيدنس بنقطة واحدة إلى تأخر بأربع نقاط. كما طُرد لاعب إضافي من بروفيدنس لاحقا بعد خطأ عنيف منفصل.

وكان المدرب ريك بيتينو في قلب المشهد محاولا تهدئة لاعبيه وسط تصاعد التوتر باتجاه مقاعد بدلاء سانت جونز. وقال بعد الفوز الذي منح فريقه الانتصار الحادي عشر تواليا إن القتال لم يعد مسموحا وإن الصلابة يجب أن تكون داخل الملعب.

وبدأت شرارة الشجار عندما كان سانت جون متقدما بفارق وصل إلى 13 نقطة في الشوط الأول قبل أن يعود بروفيدنس ويتقدم 40 39. ومع تبقي 14.25 دقيقة حاول هوبكنز التسديد بسرعة فتلقى ضربة على الرأس والوجه بذراع باول وسقط أرضا.

مدرب بروفيدنس كيم إنجلش قال إن هناك وقتا لخطأ قوي لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك ضمن إطار كرة سلة نظيف وبمنع رفع الكرة لا بضربة مباشرة.

وبعد اللقطة نهض هوبكنز واتجه نحو باول قبل أن يبعده زميله أوسوين إرهونموونسي ثم تدخل لاعبون آخرون واتسع التدافع مع دخول لاعبي الدكة من سانت جونز القريبة.

وذكرت تقارير أن باول طُرد بسبب خطأ فادح من الدرجة الثانية إضافة إلى خطأ فني بسبب الشجار بينما طُرد جايلين سيلرز من بروفيدنس بسبب خطأ فادح في كرة ميتة. ومن سانت جونز طُرد ديلون ميتشل بسبب خطأ فني فادح في كرة ميتة فيما طُرد روبن بري وساديكو إيبين أيو وكيلفن أوديه لمغادرتهم مقاعد البدلاء.

وأفاد تقرير أن المؤتمر سيراجع المباراة للنظر في عقوبات إضافية.

وعادت التوترات قبل خمس دقائق من النهاية بعد خطأ عنيف من إرهونموونسي ضد زوبي إيجيوفور واحتُسب الخطأ عاديا قبل أن يتدخل الحكام بسبب ما وصف بأنه تصعيد قرب السلة.

وسجل هوبكنز رميتين حرتين بعد استئناف اللعب ثم سجل سانت جونز نقاطا متتالية عززت تقدمه. وتصدر ديلان دارلينغ قائمة الهدافين برصيد 23 نقطة بينما أنهى هوبكنز اللقاء بتسع نقاط وتسع متابعات.

ويلعب سانت جونز 20 5 و13 1 في بيغ إيست أمام ماركيت مساء الأربعاء فيما يستضيف بروفيدنس 11 15 و4 11 فريق ديبول في 21 شباط.
