تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الزمالك والمصري يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

Lebanon 24
15-02-2026 | 04:12
A-
A+
الزمالك والمصري يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك والمصري يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تأهل ناديا الزمالك والمصري المصريان إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تحقيقهما انتصارات حاسمة في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

تصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه على أرضه بنتيجة 2-1 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. افتتح خوان ألفينا بيزيرا التسجيل في الدقيقة 53، قبل أن يضاعف عبد الله السعيد النتيجة في الدقيقة 72. قلص ليليبو الفارق لكايزر تشيفز بعد ثلاث دقائق، لكن الضيوف لم يتمكنوا من إدراك التعادل.

وانضم المصري إلى منافسه المصري في ربع النهائي بعد فوزه على زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2-0.
 
وافتتح كريم بامبو التسجيل في الدقيقة 63، وحسم صلاح محسن النتيجة بهدف في الدقيقة 81.

في السياق، احتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أغرب ركلة جزاء" تشعل ربع نهائي كأس الملك (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس تتأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعد تعادلها مع تنزانيا
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.. مواجهات حاسمة اليوم وغدًا!
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:59:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الله السعيد

الجولة الأخيرة

صلاح محسن

نهائي كأس

تأهل نادي

عبد الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-15
Lebanon24
04:17 | 2026-02-15
Lebanon24
03:01 | 2026-02-15
Lebanon24
01:32 | 2026-02-15
Lebanon24
00:27 | 2026-02-15
Lebanon24
23:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24