رياضة
الزمالك والمصري يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية
Lebanon 24
15-02-2026
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل ناديا
الزمالك
والمصري المصريان إلى ربع
نهائي كأس
الكونفدرالية
الأفريقية
بعد تحقيقهما انتصارات حاسمة في
الجولة الأخيرة
من مباريات دور المجموعات.
تصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه على أرضه بنتيجة 2-1 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. افتتح خوان ألفينا بيزيرا التسجيل في الدقيقة 53، قبل أن يضاعف
عبد الله السعيد
النتيجة في الدقيقة 72. قلص ليليبو الفارق لكايزر تشيفز بعد ثلاث دقائق، لكن الضيوف لم يتمكنوا من إدراك التعادل.
وانضم المصري إلى منافسه المصري في ربع النهائي بعد فوزه على زيسكو
يونايتد
الزامبي بنتيجة 2-0.
وافتتح كريم بامبو التسجيل في الدقيقة 63، وحسم
صلاح محسن
النتيجة بهدف في الدقيقة 81.
في السياق، احتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.
