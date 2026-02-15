الزمالك والمصري يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

تأهل ناديا والمصري المصريان إلى ربع الكونفدرالية بعد تحقيقهما انتصارات حاسمة في من مباريات دور المجموعات.



تصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه على أرضه بنتيجة 2-1 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. افتتح خوان ألفينا بيزيرا التسجيل في الدقيقة 53، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 72. قلص ليليبو الفارق لكايزر تشيفز بعد ثلاث دقائق، لكن الضيوف لم يتمكنوا من إدراك التعادل.



وانضم المصري إلى منافسه المصري في ربع النهائي بعد فوزه على زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0.

وافتتح كريم بامبو التسجيل في الدقيقة 63، وحسم النتيجة بهدف في الدقيقة 81.



في السياق، احتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.