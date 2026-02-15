برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد

تلقى خسارة قاسية أمام "4-0" على أرضه في ذهاب نصف نهائي ، ما وضع الفريق أمام مهمة معقدة في لقاء الإياب.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الانتقادات طالت أداء الفريق ككل، لكن التركيز الأكبر كان على مركزي الظهيرين، وسط قلق داخل النادي من مستوى جول كوندي وأليخاندرو بالدي في المباراة الأخيرة.



ورغم هذا القلق، تشير الصحيفة إلى أن برشلونة لا يشك في قدرات ، كما أن مركزيهما الأساسيين ليسا مهددين، خصوصا أن كانسيلو وجيرارد مارتن يُستخدمان أساسا ضمن سياسة المداورة.



وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الجهاز الفني على إعادة كوندي وبالدي إلى أفضل نسخة قبل الاستحقاقات الكبرى في نهاية الموسم، استعادة التوازن الدفاعي ودعم فرص الفريق في المنافسة على الألقاب. (sempre barca)

