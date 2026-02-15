تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
رياضة

برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
15-02-2026 | 04:17
برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد
تلقى برشلونة خسارة قاسية أمام أتلتيكو مدريد "4-0" على أرضه في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ما وضع الفريق أمام مهمة معقدة في لقاء الإياب.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الانتقادات طالت أداء الفريق ككل، لكن التركيز الأكبر كان على مركزي الظهيرين، وسط قلق داخل النادي من مستوى جول كوندي وأليخاندرو بالدي في المباراة الأخيرة.

ورغم هذا القلق، تشير الصحيفة إلى أن برشلونة لا يشك في قدرات الثنائي، كما أن مركزيهما الأساسيين ليسا مهددين، خصوصا أن جواو كانسيلو وجيرارد مارتن يُستخدمان أساسا ضمن سياسة المداورة.

وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الجهاز الفني على إعادة كوندي وبالدي إلى أفضل نسخة قبل الاستحقاقات الكبرى في نهاية الموسم، على أمل استعادة التوازن الدفاعي ودعم فرص الفريق في المنافسة على الألقاب. (sempre barca)
مواضيع ذات صلة
بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. مدرب برشلونة يوبخ لاعبي الفريق!
أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
إصابات تضرب لاعبي برشلونة وريال مدريد
