رياضة

استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-02-2026 | 19:24
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟ photos 0
تعرض المتزلج النمساوي دانيال تشوفينيغ للاستبعاد من منافسات القفز على الجليد خلال الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في إيطاليا، بسبب مخالفة تتعلق بمقاس حذائه الرياضي.
 
وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، تبين أن مقاس حذاء اللاعب تجاوز الحد المسموح به بمقدار أربعة مليمترات، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة للوائح الفنية المعتمدة في المسابقة.
 
وكان تشوفينيغ ضمن تأهله إلى النهائي، قبل أن يخضع لفحص المعدات، حيث كشفت القياسات عن التجاوز، ليتخذ قرار استبعاده رسميا.

وعلق المتزلج النمساوي على القرار قائلا:"للأسف كنت ساذجا ولم أتحقق من المقاسات. هذا خطأ غبي جدا من جانبي، لكن القواعد تظل قواعد". (روسيا اليوم) 
