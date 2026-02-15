تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟
Lebanon 24
15-02-2026
|
19:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض المتزلج النمساوي دانيال تشوفينيغ للاستبعاد من منافسات القفز على الجليد خلال الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في
إيطاليا
، بسبب مخالفة تتعلق بمقاس حذائه الرياضي.
وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، تبين أن مقاس حذاء اللاعب تجاوز الحد المسموح به بمقدار أربعة مليمترات، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة للوائح الفنية المعتمدة في المسابقة.
وكان تشوفينيغ ضمن تأهله إلى النهائي، قبل أن يخضع لفحص المعدات، حيث كشفت القياسات عن التجاوز، ليتخذ قرار استبعاده رسميا.
وعلق المتزلج النمساوي على القرار قائلا:"للأسف كنت ساذجا ولم أتحقق من المقاسات. هذا خطأ غبي جدا من جانبي، لكن القواعد تظل قواعد". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنستاسيا غولوبيفا تستعد لأول مشاركة لها في أولمبياد الشتاء 2026 مع أستراليا
Lebanon 24
أنستاسيا غولوبيفا تستعد لأول مشاركة لها في أولمبياد الشتاء 2026 مع أستراليا
15/02/2026 19:40:46
15/02/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026
Lebanon 24
بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026
15/02/2026 19:40:46
15/02/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحدّي بطيخ" ينتهي بوفاة متسابق
Lebanon 24
"تحدّي بطيخ" ينتهي بوفاة متسابق
15/02/2026 19:40:46
15/02/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: لا نستبعد اندلاع حرب في أوروبا عام 2026
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: لا نستبعد اندلاع حرب في أوروبا عام 2026
15/02/2026 19:40:46
15/02/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
إيطاليا
أولمبيا
النمسا
الرياض
روسيا
شوفين
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بطولة لبنان: فوز المبرة على العهد وجويا على الراسينغ
Lebanon 24
بطولة لبنان: فوز المبرة على العهد وجويا على الراسينغ
23:31 | 2026-02-15
15/02/2026 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز رياضي جديد لأمن الدولة في بطولة "الجيو جيتسو" العسكرية
Lebanon 24
إنجاز رياضي جديد لأمن الدولة في بطولة "الجيو جيتسو" العسكرية
23:19 | 2026-02-15
15/02/2026 11:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "الفيفا" وعائلته في بيروت
Lebanon 24
رئيس "الفيفا" وعائلته في بيروت
22:57 | 2026-02-15
15/02/2026 10:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو جيسي بيسيوو المطلوب في برشلونة؟
Lebanon 24
من هو جيسي بيسيوو المطلوب في برشلونة؟
22:46 | 2026-02-15
15/02/2026 10:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة مانويل نوير
Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة مانويل نوير
20:38 | 2026-02-15
15/02/2026 08:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
19:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
03:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
04:20 | 2026-02-15
15/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
04:16 | 2026-02-15
15/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
16:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
23:31 | 2026-02-15
بطولة لبنان: فوز المبرة على العهد وجويا على الراسينغ
23:19 | 2026-02-15
إنجاز رياضي جديد لأمن الدولة في بطولة "الجيو جيتسو" العسكرية
22:57 | 2026-02-15
رئيس "الفيفا" وعائلته في بيروت
22:46 | 2026-02-15
من هو جيسي بيسيوو المطلوب في برشلونة؟
20:38 | 2026-02-15
بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة مانويل نوير
16:30 | 2026-02-15
مدرّب جديد بعد "الخسائر القاسية".. منتخب لبنان يفتّش عن "هوية" قبل النتائج
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
14:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
13:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
16:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24