رياضة
بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة مانويل نوير
Lebanon 24
15-02-2026
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
بايرن ميونخ
أن حارسه المخضرم
مانويل
نوير تعرّض لتمزق في ألياف العضلة، خلال الفوز بثلاثية نظيفة على بريمن، يوم السبت، رغم تقارير سابقة تحدثت عن مؤشرات أولية مطمئنة عقب الفحوصات.
واضطر الحارس البالغ من العمر 39 عامًا إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ليحل محله الشاب جوناس أوربيغ (22 عامًا).
ولم تتضح بعد مدة غياب نوير عن صفوف
بايرن
ميونخ، إذ سيخضع لفحوصات إضافية خلال الأيام المقبلة لتحديد حجم الإصابة بدقة، ويعني ذلك غيابه عن عدد من المواجهات القوية في
الدوري الألماني
خلال الأسابيع المقبلة، أمام آينتراخت
فرانكفورت
وبروسيا
دورتموند
وباير ليفركوزن.
وذكرت صحيفة "بيلد" في تقرير لها أن نوير سيغيب عن الملاعب نحو 3 أسابيع. وأضاف التقرير أنه في حال حدوث تعافٍ سريع وغير متوقع، قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة
بروسيا
دورتموند بعد أسبوعين. (إرم نيوز)
