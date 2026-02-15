بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة مانويل نوير

أن حارسه المخضرم نوير تعرّض لتمزق في ألياف العضلة، خلال الفوز بثلاثية نظيفة على بريمن، يوم السبت، رغم تقارير سابقة تحدثت عن مؤشرات أولية مطمئنة عقب الفحوصات.



واضطر الحارس البالغ من العمر 39 عامًا إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ليحل محله الشاب جوناس أوربيغ (22 عامًا).

ولم تتضح بعد مدة غياب نوير عن صفوف ميونخ، إذ سيخضع لفحوصات إضافية خلال الأيام المقبلة لتحديد حجم الإصابة بدقة، ويعني ذلك غيابه عن عدد من المواجهات القوية في خلال الأسابيع المقبلة، أمام آينتراخت وبروسيا وباير ليفركوزن.



وذكرت صحيفة "بيلد" في تقرير لها أن نوير سيغيب عن الملاعب نحو 3 أسابيع. وأضاف التقرير أنه في حال حدوث تعافٍ سريع وغير متوقع، قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة دورتموند بعد أسبوعين. (إرم نيوز)



