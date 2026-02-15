تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
من هو جيسي بيسيوو المطلوب في برشلونة؟
Lebanon 24
15-02-2026
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتبط اسم اللاعب الشاب الموهوب جيسي بيسيوو بالانتقال إلى نادي
برشلونة الإسباني
، إذ يحرص النادي الكتالوني على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
بيسيوو صاحب الـ18 عاما تألق بشكل لافت مع فريق الشباب لكلوب بروغ البلجيكي، وجذب الأنظار بعد ظهوره المميز في
دوري أبطال أوروبا
للشباب، وكذلك
كأس العالم
.
وشارك الكشاف
الغاني
فينيل تونغ بعض الآراء حول بيسيوو، قائلاً إنه يذكّره أحيانًا بلامين يامال.
وقال لصحيفة سبورت: "جيسي جناح شاب واعد، تدرب في نادي كلوب بروغ، ويتميز بمهارات المهاجم العصري على الأطراف، وهو مثالي لأسلوب الاستحواذ على
الكرة
".
وأضاف: "هو بلجيكي الجنسية من أصول غانية، ويتميز بسرعته وتحكمه الدقيق وثقته في المواجهات الفردية، خاصةً عندما يلعب من الجناح الأيسر ويخترق إلى العمق بقدمه اليمنى القوية".
وتابع: "يذكرني بلامين في فترة وجوده في لاماسيا. يتمتع بمهارة فنية عالية، ويجيد اللعب في المساحات الضيقة، ويُظهر تمركزًا جيدًا من دون الكرة".
يُنظر إلى بيسيوو على أنه لاعب واعد على المدى
الطويل
أكثر من كونه إضافة فورية للفريق الأول، لكن مهاراته الفنية وانضباطه التكتيكي وإمكاناته الكبيرة تُفسر اهتمام الأندية الكبرى به.
ويُعرف هذا الجناح الموهوب بقدرته على المراوغة، وسيكون إضافةً مميزةً لصفوف الفريق إذا تمكن
برشلونة
من إتمام الصفقة هذا الصيف. (إرم نيوز)
