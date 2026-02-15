إنجاز رياضي جديد لأمن الدولة في بطولة "الجيو جيتسو" العسكرية

أعلنت ، في بيان صادر عن والتوجيه والعلاقات العامة، عن تحقيق رجالها نتائج متقدمة وحضور لافت في البطولة العسكرية للعبة "الجيو جيتسو".

وقد توج هذا التميز بإحراز الرائد الزملوطي المركز الأول في فئة الوزن المفتوح، كما نال الرقيب أول شربل المركز الأول في فئة وزن 72 كلغ، وذلك بعد أداء قتالي متطور عكس مستوى عالياً من الكفاءة البدنية واللياقة والانضباط.