Najib Mikati
بحث
Advertisement

رياضة

بسبب حجم حذائه.. إبعاد متزلج من خوض نهائي الألعاب الأولمبية الشتوية!

Lebanon 24
16-02-2026 | 03:36
A-
A+
بسبب حجم حذائه.. إبعاد متزلج من خوض نهائي الألعاب الأولمبية الشتوية! photos 0
A+
A-

مُنِع المتزلج النمساوي دانيال تشوفينيغ من المشاركة في نهائي الألعاب الأولمبية الشتوية بعد اكتشاف أن حذاءه تجاوز الحجم المسموح به بأربعة مليمترات.

وكان تشوفينيغ (23 عاماً) قد تأهل للنهائي يوم السبت، لكنه عبّر عن خيبة أمله الكبيرة بعدما تم استبعاده بسبب هذا الخطأ.

وقال لشبكة ORF النمساوية: "استخدمت حذاءً جديداً خلال التدريبات، لم أكن راضياً تماماً عنه، لكنني احتفظت به على أي حال، للأسف، كنت ساذجاً ولم أتحقق من المقاسات، كان ذلك غبياً للغاية من جانبي".

وكان النمساوي قد تُوّج بلقب كأس العالم العام الماضي، واعتُبر أحد أبرز المرشحين للنجاح خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن جرى فحص معداته بعد وقت قصير من قفزته الأولى.


وبعد أن سجّل 137.7 نقطة، بدا أنه تأهل إلى النهائي، لكن سرعان ما اتضح أن الأمر لن يكون كذلك.


وقال إيان فيندلاي، معلق قناة TNT Sports، مع انكشاف الخبر: "تمهّلوا يا جماعة، هناك بعض التغييرات هنا. لقد وردتنا للتو أنباء عن استبعاد دانيال تشوفينيغ، الخبر الأبرز مباشرة بعد الجولة الأولى: تشوفينيغ مستبعد بسبب مقاس الحذاء، إذ تجاوز الحد بأربعة مليمترات".


وتابع: "لقد خرج من المنافسة، وهو أول استبعاد نشهده في هذه الألعاب الأولمبية في مسابقة القفز على الثلج". (آرم نيوز) 

Advertisement
فيديو
