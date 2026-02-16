بسبب حجم حذائه.. إبعاد متزلج من خوض نهائي الألعاب الأولمبية الشتوية!

مُنِع المتزلج النمساوي دانيال تشوفينيغ من المشاركة في نهائي الألعاب الأولمبية الشتوية بعد اكتشاف أن حذاءه تجاوز الحجم المسموح به بأربعة مليمترات.
وكان تشوفينيغ (23 عاماً) قد تأهل للنهائي يوم السبت، لكنه عبّر عن خيبة أمله الكبيرة بعدما تم استبعاده بسبب هذا الخطأ.
وقال لشبكة ORF النمساوية: "استخدمت حذاءً جديداً خلال التدريبات، لم أكن راضياً تماماً عنه، لكنني احتفظت به على أي حال، للأسف، كنت ساذجاً ولم أتحقق من المقاسات، كان ذلك غبياً للغاية من جانبي".
