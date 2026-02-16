تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

فينيسيوس جونيور يكشف عن أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:33
فينيسيوس جونيور يكشف عن أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم
كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في تصريحات نقلها موقع ''rousingthekop'' عن وجود صداقة بينه وبين لاعب ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي قائلا: "أتحدث كثيرا مع سوبوسلاي التقينا عندما كنا أصغر سنا''.

وأضاف فينيسيوس في حديثه: "لوكاس باكيتا هو أقرب أصدقائي في عالم كرة القدم، رافينها في برشلونة، سافينيو، ورينير جيسوس في البرازيل الذي لعب هنا أيضا نحن البرازيليون دائما ما نكون معا خارج الملعب ولكن من فرق أخرى من غير البرازيليين رييس جيمس أنا صديق مقرب جدا له رافائيل لياو لدي عدد لا بأس به من الأصدقاء خارج الملعب''.
 
واعترف فينيسيوس كذلك أن سوبوسلاي طلب منه الحصول على حذاء شركة نايكي الجديد والذي سوف يرتديه الدولي البرازيلي حيث أتم: "تواصل معي العديد من اللاعبين ليطلبوا مني ارتداءها حتى باكيتا من فلامينغو وسوبوسلاي من ليفربول طلبا ذلك''. (روسيا اليوم) 
 
 

حزنٌ في عالم كرة القدم... لاعبون بارزون غادروا في العام 2025
فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من "ريال مدريد"
6 مدن أميركية لاستضافة منافسات كرة القدم في أولمبياد لوس أنجلوس
من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟
روسيا اليوم

كرة القدم

البرازيل

ليفربول

برشلونة

جونيور

روسيا

