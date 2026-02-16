تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
فينيسيوس جونيور يكشف عن أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم
Lebanon 24
16-02-2026
|
07:32
photos
كشف البرازيلي فينيسيوس
جونيور
نجم
ريال مدريد
في تصريحات نقلها موقع ''rousingthekop'' عن وجود صداقة بينه وبين لاعب
ليفربول
المجري دومينيك سوبوسلاي قائلا: "أتحدث كثيرا مع سوبوسلاي التقينا عندما كنا أصغر سنا''.
وأضاف فينيسيوس في حديثه: "لوكاس باكيتا هو أقرب أصدقائي في عالم
كرة القدم
، رافينها في
برشلونة
، سافينيو، ورينير جيسوس في
البرازيل
الذي لعب هنا أيضا نحن البرازيليون دائما ما نكون معا خارج الملعب ولكن من فرق أخرى من غير البرازيليين رييس
جيمس
أنا صديق مقرب جدا له رافائيل لياو لدي عدد لا بأس به من الأصدقاء خارج الملعب''.
واعترف فينيسيوس كذلك أن سوبوسلاي طلب منه الحصول على حذاء شركة نايكي الجديد والذي سوف يرتديه الدولي البرازيلي حيث أتم: "تواصل معي العديد من اللاعبين ليطلبوا مني ارتداءها حتى باكيتا من فلامينغو وسوبوسلاي من ليفربول طلبا ذلك''. (روسيا اليوم)
