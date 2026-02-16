فينيسيوس جونيور يكشف عن أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم

كشف البرازيلي فينيسيوس نجم في تصريحات نقلها موقع ''rousingthekop'' عن وجود صداقة بينه وبين لاعب المجري دومينيك سوبوسلاي قائلا: "أتحدث كثيرا مع سوبوسلاي التقينا عندما كنا أصغر سنا''.



وأضاف فينيسيوس في حديثه: "لوكاس باكيتا هو أقرب أصدقائي في عالم ، رافينها في ، سافينيو، ورينير جيسوس في الذي لعب هنا أيضا نحن البرازيليون دائما ما نكون معا خارج الملعب ولكن من فرق أخرى من غير البرازيليين رييس أنا صديق مقرب جدا له رافائيل لياو لدي عدد لا بأس به من الأصدقاء خارج الملعب''.

واعترف فينيسيوس كذلك أن سوبوسلاي طلب منه الحصول على حذاء شركة نايكي الجديد والذي سوف يرتديه الدولي البرازيلي حيث أتم: "تواصل معي العديد من اللاعبين ليطلبوا مني ارتداءها حتى باكيتا من فلامينغو وسوبوسلاي من ليفربول طلبا ذلك''. (روسيا اليوم)