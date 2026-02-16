تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
قبيل مواجهة جيرونا.. برشلونة يتلقى دفعة قوية
Lebanon 24
16-02-2026
|
09:05
استعاد
نادي برشلونة
خدمات جناحه البرازيلي رافينيا بعد تعافيه التام من إصابة في عضلات الفخذ، ليحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في مباراة اليوم الثلاثاء أمام جيرونا.
وأعلن
برشلونة
عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" جاهزية النجم البرازيلي للانضمام إلى قائمة المدرب هانزي
فليك
، في توقيت مثالي يعزز آمال الفريق قبل مواجهة الجار الكتالوني جيرونا ضمن منافسات الجولة الـ24 من
الدوري الإسباني
.
وقد غاب رافينيا عن المباريات الثلاث الأخيرة للبلوغرانا أمام ألباسيتي وريال مايوركا وأتلتيكو
مدريد
، حيث كان غيابه مؤثرا بشكل لافت، خاصة في الهزيمة القاسية أمام "الروخي بلانكوس" (0-4) في ذهاب نصف
نهائي كأس
ملك
إسبانيا
. (روسيا اليوم)
