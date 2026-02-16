قبيل مواجهة جيرونا.. برشلونة يتلقى دفعة قوية

استعاد خدمات جناحه البرازيلي رافينيا بعد تعافيه التام من إصابة في عضلات الفخذ، ليحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في مباراة اليوم الثلاثاء أمام جيرونا.

وأعلن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" جاهزية النجم البرازيلي للانضمام إلى قائمة المدرب هانزي ، في توقيت مثالي يعزز آمال الفريق قبل مواجهة الجار الكتالوني جيرونا ضمن منافسات الجولة الـ24 من .

وقد غاب رافينيا عن المباريات الثلاث الأخيرة للبلوغرانا أمام ألباسيتي وريال مايوركا وأتلتيكو ، حيث كان غيابه مؤثرا بشكل لافت، خاصة في الهزيمة القاسية أمام "الروخي بلانكوس" (0-4) في ذهاب نصف ملك . (روسيا اليوم)