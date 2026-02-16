تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
Lebanon 24
16-02-2026
|
17:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، قائد فريق "لوس أنجلوس ليكرز"، لموجة انتقادات واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، عقب تصريح أدلى به رداً على سؤال لقناة 14
الإسرائيلية
.
وقال جيمس في تصريحه: "سمعت أشياء رائعة عن
إسرائيل
وأتمنى السفر إلى هناك"، ما أثار ردود فعل غاضبة اعتبرت أن هذا الموقف يتجاهل واقع
الاحتلال
والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين
الفلسطينيين
.
ورأى منتقدون أن تصريح اللاعب يعبّر عن جهل أو تجاهل متعمّد للسياق السياسي والإنساني القائم، في ظل اتهامات دولية موجّهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، إضافة إلى الإصابات الواسعة، وحالات التهجير القسري، والتجويع، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في
قطاع غزة
.
ويأتي الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشخصيات العامة والرياضية لاتخاذ مواقف أكثر مسؤولية تجاه
القضايا
الإنسانية، ولا سيما في النزاعات التي تحظى باهتمام دولي واسع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
17/02/2026 09:38:31
17/02/2026 09:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
17/02/2026 09:38:31
17/02/2026 09:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
17/02/2026 09:38:31
17/02/2026 09:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
Lebanon 24
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
17/02/2026 09:38:31
17/02/2026 09:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
الاحتلال
إسرائيل
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
برشلونة يخسر ديربي كتالونيا
Lebanon 24
برشلونة يخسر ديربي كتالونيا
02:19 | 2026-02-17
17/02/2026 02:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
Lebanon 24
"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
01:00 | 2026-02-17
17/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
Lebanon 24
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
23:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
Lebanon 24
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
16:29 | 2026-02-16
16/02/2026 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو
Lebanon 24
دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو
14:18 | 2026-02-16
16/02/2026 02:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:19 | 2026-02-17
برشلونة يخسر ديربي كتالونيا
01:00 | 2026-02-17
"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
23:00 | 2026-02-16
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
16:29 | 2026-02-16
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
14:18 | 2026-02-16
دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو
12:24 | 2026-02-16
فوز الحكمة على الساحل 2 - 1
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 09:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 09:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 09:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24