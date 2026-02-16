نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل

تعرّض نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، قائد فريق "لوس أنجلوس ليكرز"، لموجة انتقادات واسعة على ، عقب تصريح أدلى به رداً على سؤال لقناة 14 .



وقال جيمس في تصريحه: "سمعت أشياء رائعة عن وأتمنى السفر إلى هناك"، ما أثار ردود فعل غاضبة اعتبرت أن هذا الموقف يتجاهل واقع والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين .



ورأى منتقدون أن تصريح اللاعب يعبّر عن جهل أو تجاهل متعمّد للسياق السياسي والإنساني القائم، في ظل اتهامات دولية موجّهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، إضافة إلى الإصابات الواسعة، وحالات التهجير القسري، والتجويع، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في .



ويأتي الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشخصيات العامة والرياضية لاتخاذ مواقف أكثر مسؤولية تجاه الإنسانية، ولا سيما في النزاعات التي تحظى باهتمام دولي واسع.

Advertisement