جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل

Lebanon 24
16-02-2026 | 17:35
نجم لوس أنجلوس ليكرز يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
تعرّض نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، قائد فريق "لوس أنجلوس ليكرز"، لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريح أدلى به رداً على سؤال لقناة 14 الإسرائيلية.

وقال جيمس في تصريحه: "سمعت أشياء رائعة عن إسرائيل وأتمنى السفر إلى هناك"، ما أثار ردود فعل غاضبة اعتبرت أن هذا الموقف يتجاهل واقع الاحتلال والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ورأى منتقدون أن تصريح اللاعب يعبّر عن جهل أو تجاهل متعمّد للسياق السياسي والإنساني القائم، في ظل اتهامات دولية موجّهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، إضافة إلى الإصابات الواسعة، وحالات التهجير القسري، والتجويع، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في قطاع غزة.

ويأتي الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشخصيات العامة والرياضية لاتخاذ مواقف أكثر مسؤولية تجاه القضايا الإنسانية، ولا سيما في النزاعات التي تحظى باهتمام دولي واسع.
