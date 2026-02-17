تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

هل يتأثر الأداء؟.. أرقامٌ مذهلة لنجوم تألقوا في الملاعب وهم صائمون

Lebanon 24
17-02-2026 | 16:00
هل يتأثر الأداء؟.. أرقامٌ مذهلة لنجوم تألقوا في الملاعب وهم صائمون
هل يتأثر الأداء؟.. أرقامٌ مذهلة لنجوم تألقوا في الملاعب وهم صائمون photos 0
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار نحو الملاعب الأوروبية والعالمية لرصد كيفية ممارسة النجوم المسلمين لشعائر الصيام في ظل جدول المباريات المزدحم. ويبرز هذا التقرير التحديات البدنية والذهنية التي يواجهها اللاعبون، والتدابير التي تتخذها الأندية الكبرى لتوفير بيئة ملائمة لنجومها الصائمين، بما يضمن الحفاظ على أدائهم العالي دون المساس بفريضة الصيام.

تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى، لا سيما الدوري الإنجليزي الممتاز والفرنسي والألماني، وجود كوكبة من النجوم المسلمين الذين يصرون على أداء فريضة الصيام، مما دفع بعض الاتحادات الكروية إلى تبني إجراءات استثنائية تشمل إيقاف المباريات لدقائق معدودة عند موعد الإفطار للسماح للاعبين بتناول جرعة من الماء وبعض التمرات.
 
وتعكس هذه الخطوات تزايد الاحترام والتفهم للتنوع الثقافي والديني في ملاعب القارة العجوز، حيث باتت الأجهزة الطبية في الأندية تضع برامج غذائية وتدريبية خاصة تتناسب مع ساعات الصيام والجهد البدني المبذول.

على الجانب الآخر، يمثل شهر رمضان فرصة للتآخي والتواصل بين اللاعبين من مختلف الجنسيات، حيث يشارك العديد من النجوم غير المسلمين زملائهم في وجبات الإفطار الجماعية التي تنظمها بعض الأندية، مما يعزز روح الفريق والانسجام داخل غرف الملابس.
 
ويرى خبراء التغذية الرياضية أن التطور العلمي ساعد اللاعبين بشكل كبير على تجاوز إرهاق الصيام من خلال التركيز على السوائل والأملاح المعدنية في فترة السحور، مما يقلل من احتمالية التعرض للإصابات العضلية خلال المباريات المسائية.

ختاماً، يثبت نجوم الكرة المسلمون عاماً بعد عام أن الصيام لا يمثل عائقاً أمام التألق والإبداع، بل قد يكون دافعاً معنوياً قوياً لتحقيق انتصارات باهرة. ومع انطلاق صافرة البداية في الشهر الفضيل، تترقب الجماهير العروض الكروية لنجومها المفضلين الذين يجمعون بين الانضباط الرياضي والالتزام الديني في آن واحد.

