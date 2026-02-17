تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
هل يتأثر الأداء؟.. أرقامٌ مذهلة لنجوم تألقوا في الملاعب وهم صائمون
Lebanon 24
17-02-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار نحو الملاعب الأوروبية والعالمية لرصد كيفية ممارسة النجوم
المسلمين
لشعائر الصيام في ظل جدول المباريات المزدحم. ويبرز هذا التقرير التحديات البدنية والذهنية التي يواجهها اللاعبون، والتدابير التي تتخذها الأندية الكبرى لتوفير بيئة ملائمة لنجومها الصائمين، بما يضمن الحفاظ على أدائهم العالي دون المساس بفريضة الصيام.
تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى، لا سيما الدوري الإنجليزي الممتاز والفرنسي والألماني، وجود كوكبة من النجوم المسلمين الذين يصرون على أداء فريضة الصيام، مما دفع بعض الاتحادات الكروية إلى تبني إجراءات استثنائية تشمل إيقاف المباريات لدقائق معدودة عند موعد الإفطار للسماح للاعبين بتناول جرعة من الماء وبعض التمرات.
وتعكس هذه الخطوات تزايد الاحترام والتفهم للتنوع الثقافي والديني في ملاعب القارة العجوز، حيث باتت الأجهزة الطبية في الأندية تضع برامج غذائية وتدريبية خاصة تتناسب مع ساعات الصيام والجهد البدني المبذول.
على الجانب الآخر، يمثل شهر رمضان فرصة للتآخي والتواصل بين اللاعبين من مختلف الجنسيات، حيث يشارك العديد من النجوم غير المسلمين زملائهم في وجبات الإفطار الجماعية التي تنظمها بعض الأندية، مما يعزز روح الفريق والانسجام داخل غرف الملابس.
ويرى خبراء التغذية الرياضية أن التطور العلمي ساعد اللاعبين بشكل كبير على تجاوز إرهاق الصيام من خلال التركيز على السوائل والأملاح المعدنية في فترة السحور، مما يقلل من احتمالية التعرض للإصابات العضلية خلال المباريات المسائية.
ختاماً، يثبت نجوم
الكرة
المسلمون
عاماً بعد عام أن الصيام لا يمثل عائقاً أمام التألق والإبداع، بل قد يكون دافعاً معنوياً قوياً لتحقيق انتصارات باهرة. ومع انطلاق صافرة البداية في الشهر الفضيل، تترقب الجماهير العروض الكروية لنجومها المفضلين الذين يجمعون بين الانضباط الرياضي والالتزام الديني في آن واحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل الصيام المتقطع فعال لخسارة الوزن؟ دراسة توضح الحقيقة!
Lebanon 24
هل الصيام المتقطع فعال لخسارة الوزن؟ دراسة توضح الحقيقة!
18/02/2026 04:21:53
18/02/2026 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على التركيز؟
18/02/2026 04:21:53
18/02/2026 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
Lebanon 24
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
18/02/2026 04:21:53
18/02/2026 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
18/02/2026 04:21:53
18/02/2026 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
المسلمين
المسلمون
الأوروبي
التزام
أوروبي
المسلم
التركي
رياضي
قد يعجبك أيضاً
بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب
Lebanon 24
بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب
14:00 | 2026-02-17
17/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا
Lebanon 24
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا
10:44 | 2026-02-17
17/02/2026 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "خطأ" تحكيمي.. تهديدات بالقتل تلاحق حكما
Lebanon 24
بعد "خطأ" تحكيمي.. تهديدات بالقتل تلاحق حكما
09:13 | 2026-02-17
17/02/2026 09:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست مجرد لعبة.. كيف تضخ الرياضة المليارات في خزائن الدول؟
Lebanon 24
ليست مجرد لعبة.. كيف تضخ الرياضة المليارات في خزائن الدول؟
08:42 | 2026-02-17
17/02/2026 08:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
Lebanon 24
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
07:03 | 2026-02-17
17/02/2026 07:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
Lebanon 24
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
07:00 | 2026-02-17
17/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
05:32 | 2026-02-17
17/02/2026 05:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
09:01 | 2026-02-17
17/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2026-02-17
بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب
10:44 | 2026-02-17
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا
09:13 | 2026-02-17
بعد "خطأ" تحكيمي.. تهديدات بالقتل تلاحق حكما
08:42 | 2026-02-17
ليست مجرد لعبة.. كيف تضخ الرياضة المليارات في خزائن الدول؟
07:03 | 2026-02-17
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
04:30 | 2026-02-17
ريال مدريد في ضيافة الليلة المجنونة.. بين الثأر والبحث عن طرد الأشباح في لشبونة
فيديو
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
18/02/2026 04:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24