خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس

صعد الروسي إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة للتنس للأساتذة لفئة الـ500 نقطة، اليوم الأربعاء.

وتغلب خاتشانوف، المصنف سابعا للبطولة المقامة حاليا في العاصمة الدوحة، على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش بنتيجة 6-2، 4-6 و6-2 في مباراة واستغرقت ساعتين ودقيقة واحدة.

وهذا هو الفوز الثاني لخاتشانوف (29 عاما) على فوتشوفيتش في ثلاث مواجهات سابقة جمعتهما.



وسيواجه خاتشانوف مهمة صعبة في الدور المقبل، حيث سيقابل الفائز من مباراة الفرنسي فالنتين بوير والنجم الإسباني ، المصنف أولا عالميا. (روسيا اليوم)