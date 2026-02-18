تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
Lebanon 24
18-02-2026
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعد الروسي
كارين خاتشانوف
إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة
الدوحة
للتنس للأساتذة لفئة الـ500 نقطة، اليوم الأربعاء.
وتغلب خاتشانوف، المصنف سابعا للبطولة المقامة حاليا في العاصمة
القطرية
الدوحة، على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش بنتيجة 6-2، 4-6 و6-2 في مباراة واستغرقت ساعتين ودقيقة واحدة.
وهذا هو الفوز الثاني لخاتشانوف (29 عاما) على فوتشوفيتش في ثلاث مواجهات سابقة جمعتهما.
وسيواجه خاتشانوف مهمة صعبة في الدور المقبل، حيث سيقابل الفائز من مباراة الفرنسي فالنتين بوير والنجم الإسباني
كارلوس ألكاراز
، المصنف أولا عالميا. (روسيا اليوم)
