مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا

حدد الاتحاد الإنكليزي مواعيد مباريات ثمن ، على أن تُقام المباريات الثماني بين الجمعة 6 آذار والاثنين 9 آذار.



وتنطلق مواجهات الدور بلقاء ولفرهامبتون ضد يوم الجمعة 6 آذار عند الساعة 10:00 مساءً، فيما تقرر إقامة مباراة نيوكاسل ضد يوم السبت 7 آذار عند الساعة 10:00 مساءً. وبذلك سيلعب وعمر مرموش مع فريقيهما بعد كسر الصيام.



وجاء الجدول كاملا بتوقيت كالتالي:



الجمعة 6 آذار

الساعة 10:00 مساءً – ولفرهامبتون ضد ليفربول



السبت 7 آذار

الساعة 2:15 عصرا – مانسفيلد تاون ضد

الساعة 7:45 مساءً – ريكسهام ضد

الساعة 10:00 مساءً – نيوكاسل يونايتد ضد سيتي



الأحد 8 آذار

الساعة 2:00 ظهرًا – فولام ضد ساوثامبتون

الساعة 3:30 ظهرًا – بورت فايل أو بريستول سيتي ضد سندرلاند

الساعة 6:30 مساءً – ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي



الاثنين 9 آذار

الساعة 9:30 مساءً – وست هام يونايتد ضد برينتفورد

