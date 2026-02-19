مواعيد ثمن نهائي كأس إنجلترا

حدد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس إنجلترا، على أن تُقام المباريات الثماني بين الجمعة 6 آذار والاثنين 9 آذار.
وتنطلق مواجهات الدور بلقاء ولفرهامبتون ضد ليفربول
يوم الجمعة 6 آذار عند الساعة 10:00 مساءً، فيما تقرر إقامة مباراة نيوكاسل يونايتد
ضد مانشستر سيتي
يوم السبت 7 آذار عند الساعة 10:00 مساءً. وبذلك سيلعب محمد صلاح
وعمر مرموش مع فريقيهما بعد كسر الصيام.
وجاء الجدول كاملا بتوقيت القاهرة
كالتالي:
الجمعة 6 آذار
الساعة 10:00 مساءً – ولفرهامبتون ضد ليفربول
السبت 7 آذار
الساعة 2:15 عصرا – مانسفيلد تاون ضد أرسنال
الساعة 7:45 مساءً – ريكسهام ضد تشيلسي
الساعة 10:00 مساءً – نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر
سيتي
الأحد 8 آذار
الساعة 2:00 ظهرًا – فولام ضد ساوثامبتون
الساعة 3:30 ظهرًا – بورت فايل أو بريستول سيتي ضد سندرلاند
الساعة 6:30 مساءً – ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي
الاثنين 9 آذار
الساعة 9:30 مساءً – وست هام يونايتد ضد برينتفورد