رياضة
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
Lebanon 24
19-02-2026
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
ريال مدريد
اليوم الخميس أنه قدم "كل الأدلة المتاحة" للاتحاد
الأوروبي
لكرة القدم "يويفا" في إطار التحقيق المفتوح بشأن مزاعم تعرّض فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية.
وكان فينيسيوس قد أبلغ حكم المباراة فرانسوا ليتكسييه بتعرّضه لإساءات عنصرية من أحد لاعبي بنفيكا خلال مواجهة الملحق في الأدوار الإقصائية من
دوري
أبطال
أوروبا
التي أقيمت الثلاثاء في لشبونة.
وقال ريال مدريد إن اللاعب المعني هو جناح بنفيكا الدولي الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة. وكان "يويفا" قد أعلن الأربعاء فتح تحقيق تأديبي في ما حدث خلال المباراة، قبل أن يصدر النادي الإسباني تحديثا جديدا.
وجاء في بيان ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أنه قدم لليويفا كل الأدلة المتاحة المتعلقة بالأحداث"، مضيفا أن النادي "تعاون بشكل نشط مع التحقيق الذي فتحه
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم عقب الأحداث العنصرية غير المقبولة التي شهدتها تلك المباراة".
وأكد البيان أن ريال مدريد "ممتن للدعم والإجماع الكبيرين" اللذين حظي بهما فينيسيوس جونيور من مختلف أطياف مجتمع كرة القدم العالمي، مشددا على أنه "سيواصل العمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، من أجل
القضاء
على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة وفي المجتمع". (روسيا اليوم)
