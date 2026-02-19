تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا

Lebanon 24
19-02-2026 | 10:22
A-
A+
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: كل الأدلة على طاولة يويفا
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: كل الأدلة على طاولة يويفا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي ريال مدريد اليوم الخميس أنه قدم "كل الأدلة المتاحة" للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إطار التحقيق المفتوح بشأن مزاعم تعرّض فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية.
وكان فينيسيوس قد أبلغ حكم المباراة فرانسوا ليتكسييه بتعرّضه لإساءات عنصرية من أحد لاعبي بنفيكا خلال مواجهة الملحق في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت الثلاثاء في لشبونة.

وقال ريال مدريد إن اللاعب المعني هو جناح بنفيكا الدولي الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة. وكان "يويفا" قد أعلن الأربعاء فتح تحقيق تأديبي في ما حدث خلال المباراة، قبل أن يصدر النادي الإسباني تحديثا جديدا.

وجاء في بيان ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أنه قدم لليويفا كل الأدلة المتاحة المتعلقة بالأحداث"، مضيفا أن النادي "تعاون بشكل نشط مع التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب الأحداث العنصرية غير المقبولة التي شهدتها تلك المباراة".

وأكد البيان أن ريال مدريد "ممتن للدعم والإجماع الكبيرين" اللذين حظي بهما فينيسيوس جونيور من مختلف أطياف مجتمع كرة القدم العالمي، مشددا على أنه "سيواصل العمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، من أجل القضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة وفي المجتمع". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من "ريال مدريد"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتحرك لجمع السيسي وآبي أحمد: قضية سد النهضة أصبحت "خطيرة"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حلم "السوبر ليغ" دُفن.. فمن كسب المعركة بين ريال مدريد و"يويفا"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم

ريال مدريد

الأوروبي

أوروبا

القضاء

أوروبي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-02-19
Lebanon24
09:19 | 2026-02-19
Lebanon24
09:08 | 2026-02-19
Lebanon24
05:37 | 2026-02-19
Lebanon24
02:00 | 2026-02-19
Lebanon24
01:07 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24