غارسيا يتمسّك بالأمل رغم رباعية أتلتيكو: "نستطيع قلب النتيجة"

أعرب غارسيا لاعب عن ثقته بإمكان التأهل أمام في ، رغم الخسارة الثقيلة في ذهاب نصف النهائي برباعية نظيفة على ملعب ميتروبوليتانو.



وقال غارسيا في تصريحات لصحيفة "سبورت" إن برشلونة قادر على قلب المعطيات، مشيراً إلى أن أتلتيكو سجل 4 أهداف في الشوط الأول، لكن فريقه يملك القدرة على العودة.



وتحدث عن أسلوب الفريق منذ قدوم هانز ، لافتاً إلى الاعتماد على خط دفاع متقدم وتحقيق نتائج مميزة، لكنه أقر بأن الفريق عانى أخيراً من فقدان بشكل متكرر، معتبراً أن ذلك يضر برشلونة ويستدعي استعادة السيطرة مجددا.



كما انتقد غارسيا ما وصفه بشعور داخل الفريق بأن الحكام "يبحثون عن إلغاء الأهداف" التي يسجلها برشلونة.



وكشف أن فليك عقد اجتماعاً مع اللاعبين للتحدث عن الخسارة أمام أتلتيكو وجيرونا، واصفاً الاجتماع بأنه كان "مميزا" وانتهى بأفضل طريقة ممكنة، ومؤكدا أن أثره سيظهر في المباريات المقبلة.



وسيغيب غارسيا عن مباراة الإياب بعد تلقيه بطاقة حمراء في لقاء الذهاب. ومن المقرر أن تُقام مواجهة العودة على الثلاثاء 3 آذار.



وخاض غارسيا هذا الموسم 38 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها هدفا وصنع هدفا.

