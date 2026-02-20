تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
غارسيا يتمسّك بالأمل رغم رباعية أتلتيكو: "نستطيع قلب النتيجة"

Lebanon 24
20-02-2026 | 02:30
أعرب إريك غارسيا لاعب برشلونة عن ثقته بإمكان التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، رغم الخسارة الثقيلة في ذهاب نصف النهائي برباعية نظيفة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال غارسيا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية إن برشلونة قادر على قلب المعطيات، مشيراً إلى أن أتلتيكو سجل 4 أهداف في الشوط الأول، لكن فريقه يملك القدرة على العودة.

وتحدث عن أسلوب الفريق منذ قدوم هانز فليك، لافتاً إلى الاعتماد على خط دفاع متقدم وتحقيق نتائج مميزة، لكنه أقر بأن الفريق عانى أخيراً من فقدان الكرة بشكل متكرر، معتبراً أن ذلك يضر برشلونة ويستدعي استعادة السيطرة مجددا.

كما انتقد غارسيا ما وصفه بشعور داخل الفريق بأن الحكام "يبحثون عن إلغاء الأهداف" التي يسجلها برشلونة.

وكشف أن فليك عقد اجتماعاً مع اللاعبين للتحدث عن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا، واصفاً الاجتماع بأنه كان "مميزا" وانتهى بأفضل طريقة ممكنة، ومؤكدا أن أثره سيظهر في المباريات المقبلة.

وسيغيب غارسيا عن مباراة الإياب بعد تلقيه بطاقة حمراء في لقاء الذهاب. ومن المقرر أن تُقام مواجهة العودة على ملعب كامب نو الثلاثاء 3 آذار.

وخاض غارسيا هذا الموسم 38 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها هدفا وصنع هدفا.
