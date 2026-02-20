منتخبُ "الأرز" إلى صربيا.. معسكر تدريبي حاسم قبل تصفيات المونديال

سافرت فجر الجمعة الى صربيا بعثة منتخب للرجال بكرة السلة، للانخراط في معسكر تدريب تتخلله مباراتين وديتين.



ويأتي المعسكر تحضيرا لـ"النافذة الثانية"من تصفيات حيث سيلتقي منتخب لبنان مع نظيره السعودي الساعة التاسعة من مساء الجمعة 27 شباط الجاري ونظيره الهندي الساعة التاسعة من مساء الاثنين 2 آذار المقبل على ملعب مجمع نوفل في زوق مكايل.



وتتألف البعثة من :مارون جبرايل رئيسا، وليد يموت مديرا للمنتخب، احمد فران مدربا وطنيا، يوفان غوريتش وكايتانتزيدس شارالمبوس مساعدين للمدرب، بيار فلفلي وطوني ابو عتمة مدبي لياقة بدنية، رازميك بوجيكيان معالجا فيزيائيا، لوجستيا، واللاعبين وائل عرقجي، ، علي مزهر، عمر جمال الدين، امير ، لوكاس صالح، سيرجيو درويش، جهاد الخطيب، هايك غيوكجيان، يوسف خياط، جيرار حديديان، مارك ، عمر الجمل وديدريك لاوسن.



وستعود البعثة الى لبنان الأربعاء 25 شباط الجاري.

Advertisement