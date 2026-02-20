نيمار جونيور عن قرار الاعتزال: "لا أعرف ما يخبئه المستقبل"

فجّر موجة من الجدل والقلق بين جماهير " " عقب تصريحات أدلى بها حول مستقبله في عالم ، مشيراً إلى أنه لا يملك إجابة قاطعة بشأن موعد اعتزاله اللعب دولياً أو حتى استمراره في الملاعب لفترة طويلة.



وأوضح في حديثه أنه يمر بمرحلة من التفكير العميق، قائلاً: "بصراحة لا أعرف ما سيحدث، لا أستطيع أن أضمن بنسبة 100% أنني سأعود للعب مع المنتخب أو أنني سأستمر لسنوات طويلة إضافية".

وأكد النجم البرازيلي أن قرار الاستمرار من عدمه يعتمد على حالته الذهنية والبدنية في المرحلة المقبلة، مشدداً على أنه لا يريد اتخاذ قرار متسرع تحت ضغط اللحظة.



تأتي هذه التصريحات في وقت حساس لنيمار الذي عانى من سلسلة إصابات لاحقته في المواسم الأخيرة، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة وأثار تساؤلات حول قدرته على العطاء بنفس الزخم السابق.

ورغم تأكيده على حبه للعبة وتمثيل بلاده، إلا أن نبرة "عدم اليقين" كانت واضحة في حديثه، مما فتح الباب أمام احتمالات الاعتزال الدولي في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون.