تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
نيمار جونيور عن قرار الاعتزال: "لا أعرف ما يخبئه المستقبل"
Lebanon 24
20-02-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجّر
النجم البرازيلي
نيمار جونيور
موجة من الجدل والقلق بين جماهير "
السيليساو
" عقب تصريحات أدلى بها حول مستقبله في عالم
كرة القدم
، مشيراً إلى أنه لا يملك إجابة قاطعة بشأن موعد اعتزاله اللعب دولياً أو حتى استمراره في الملاعب لفترة طويلة.
وأوضح
نيمار
في حديثه أنه يمر بمرحلة من التفكير العميق، قائلاً: "بصراحة لا أعرف ما سيحدث، لا أستطيع أن أضمن بنسبة 100% أنني سأعود للعب مع المنتخب أو أنني سأستمر لسنوات طويلة إضافية".
وأكد النجم البرازيلي أن قرار الاستمرار من عدمه يعتمد على حالته الذهنية والبدنية في المرحلة المقبلة، مشدداً على أنه لا يريد اتخاذ قرار متسرع تحت ضغط اللحظة.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس لنيمار الذي عانى من سلسلة إصابات لاحقته في المواسم الأخيرة، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة وأثار تساؤلات حول قدرته على العطاء بنفس الزخم السابق.
ورغم تأكيده على حبه للعبة وتمثيل بلاده، إلا أن نبرة "عدم اليقين" كانت واضحة في حديثه، مما فتح الباب أمام احتمالات الاعتزال الدولي في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
Lebanon 24
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
20/02/2026 21:40:36
20/02/2026 21:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
Lebanon 24
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
20/02/2026 21:40:36
20/02/2026 21:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترحيب من"تيار المستقبل" بقرار الداخلية حول تنظيم قطاع الدراجات النارية
Lebanon 24
ترحيب من"تيار المستقبل" بقرار الداخلية حول تنظيم قطاع الدراجات النارية
20/02/2026 21:40:36
20/02/2026 21:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي لـ" الجديد" عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية الاخيرة لتسمية رئيس الحكومة: هناك أمر ما حصل ولا اريد أن اعرف تفاصيله حتى لا يتسرب الحقد الى قلبي
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي لـ" الجديد" عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية الاخيرة لتسمية رئيس الحكومة: هناك أمر ما حصل ولا اريد أن اعرف تفاصيله حتى لا يتسرب الحقد الى قلبي
20/02/2026 21:40:36
20/02/2026 21:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
النجم البرازيلي
البرازيلي نيما
نيمار جونيور
السيليساو
كرة القدم
المستقبل
البرازيل
جونيور
قد يعجبك أيضاً
روبن أموريم في الدوحة: استراحة محارب بعيداً عن الضغوط
Lebanon 24
روبن أموريم في الدوحة: استراحة محارب بعيداً عن الضغوط
10:03 | 2026-02-20
20/02/2026 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. "الدون" على بعد خطوات من النادي الألفي
Lebanon 24
رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. "الدون" على بعد خطوات من النادي الألفي
08:18 | 2026-02-20
20/02/2026 08:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في الملاعب التركية.. اعتقال مسؤولي أندية بتهمة التلاعب والمراهنات
Lebanon 24
في الملاعب التركية.. اعتقال مسؤولي أندية بتهمة التلاعب والمراهنات
06:39 | 2026-02-20
20/02/2026 06:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تايكواندو: دورتا صقل وتخريج حكّام
Lebanon 24
تايكواندو: دورتا صقل وتخريج حكّام
06:15 | 2026-02-20
20/02/2026 06:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام رمضان.. أوزيل يستمتع بـ"كرة القدم" مع أطفال الروهينغا
Lebanon 24
في أول أيام رمضان.. أوزيل يستمتع بـ"كرة القدم" مع أطفال الروهينغا
05:50 | 2026-02-20
20/02/2026 05:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
Lebanon 24
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
15:11 | 2026-02-19
19/02/2026 03:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
Lebanon 24
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
22:30 | 2026-02-19
19/02/2026 10:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر قبل موعد الإفطار في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
توتر قبل موعد الإفطار في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟ (فيديو)
11:27 | 2026-02-20
20/02/2026 11:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:03 | 2026-02-20
روبن أموريم في الدوحة: استراحة محارب بعيداً عن الضغوط
08:18 | 2026-02-20
رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. "الدون" على بعد خطوات من النادي الألفي
06:39 | 2026-02-20
في الملاعب التركية.. اعتقال مسؤولي أندية بتهمة التلاعب والمراهنات
06:15 | 2026-02-20
تايكواندو: دورتا صقل وتخريج حكّام
05:50 | 2026-02-20
في أول أيام رمضان.. أوزيل يستمتع بـ"كرة القدم" مع أطفال الروهينغا
05:48 | 2026-02-20
منتخبُ "الأرز" إلى صربيا.. معسكر تدريبي حاسم قبل تصفيات المونديال
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 21:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 21:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 21:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24